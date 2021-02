Kevin Walkers fräcka fullträff i ÖSK-segern – vill peppa division 3-laget inför avgörandet: ”Bjuda på middag”

– Vi får se om vi kan bjuda Lödde på middag om de vinner mot Trelleborg, skrattar Kevin Walker.

ÖSK vann sin match mot division 3-laget Lödde med hela –0 men förlorade ändå greppet ytterligare om avancemang till cupkvartsfinal i och med att Sirius inte lyckades vinna mot Trelleborg i Uppsala.

Det innebär att Trelleborg kan säkra gruppsegern genom att vinna mot IF Lödde i den avslutande gruppspelsomgången där lagen möts i Trelleborg.

– Vi kan inte gräma oss över förra matchen. Det resultatet är som det är och vi gör jobbet och vi vinner matchen och kan ta med oss en hel del mål. Nu ska vi försöka att göra samma jobb i matchen mot Sirius så att det lever.

Kevin Walker och ÖSK kontrollerade matchen på lilla Tolvans IP i Löddeköpinge från första sparken. Efter en halvtimmes spel ledde det allsvenska laget med 5–0 och ett av målen hade Kevin Walker själv gjort.

En fräckis där Walker slog en kort hörna, fick tillbaka bollen och pricksköt in bollen mellan den första stolpen och en överrumplad hemmamålvakt.

– Vi har tränat på den under veckan. Jag såg att målvakten var på väg ut och jag tänkte att jag drar dit den... tar den på målvakten så kan någon vara där och peta in den. Ibland får man chansa lite. Den gick in och det var kul att se, säger Kevin Walker.

De andra målen kom genom Deniz Hümmet på straff, två mål av Davd Seger och ett självmål.

– Vi får en jättebra start i matchen. Bra av Deniz (Hümmet) att visa vägen genom att fixa straffen och sätta den. Fint att många fick göra mål. Det går inte att underskatta för självförtroendet att göra en kasse.

I den andra halvleken var Lödde bättre men inte tillräckligt bra för att skapa någon målchans. ÖSK fick å sin sida nöja sig med målen som Erik Björndahl och Agon Mehmeti gjorde i slutskedet.

– Vi kunde ha gjort någon balja till om vi hade hållit skärpan uppe men Lödde försöker att täppa till.

Efter söndagens resultat där Sirius spelade oavgjort 1–1 mot Trelleborg måste ÖSK sätta sitt hopp till att Lödde kan stjäla en poäng i avslutningen i Trelleborg.

– Vi vinner med 7–0 men jag har mött sämre division 3-lag och nu får vi hoppas att de kan ta en poäng mot Trelleborg i sista omgången. Får inte Trelleborg hål på dem tidigt så lever hoppet.

Peppade ni Löddespelarna efter matchen?

– Nej, men vi får väl se om vi kan hitta på något, om vi kan bjuda på en middag om de vinner.

Du spelade med Johan Mårtensson på det centrala mittfältet – vad tycker du om samarbetet?

– Det är jättebra. Johan är lugn och trygg med bollen. Vi kommer att lära känna varandra och bygga relationer, alla lagkamrater och de centrala mittfältarna. Det är en process för mig att lära känna alla och jag tror att om vi kan fortsätta som vi gjorde idag att vi hotar mer i djupled och få fler bitar på plats så borde vi kunna styra spelet på mitten på ett bra sätt. Det kändes bra med den konstellation som vi hade på mitten i den här matchen.

Du säger att ni inte kan fortsätta att gräma er över 1–0-förlusten mot Trelleborg – men den måste finnas kvar i tankarna?

– Det är klart att det är tungt men vi får inte gräva gropar som vi inte kan ta oss ur. Det går inte att vi förlorar den matchen om och om igen. Vi är inte nöjda med den insatsen och den starten var för dålig för att vi ska kunna ha det i egna händer inför sista matchen. Men det är så verkligheten ser ut just nu och det går inte att gräma oss för det hur länge som helst.

Läget är nu att ÖSK måste vinna mot Sirius hemma samtidigt som Lödde ska ta minst en poäng mot Trelleborg.

Kevin Walker poängterar att det viktiga är att vinna Sirius-matchen.

– Det gäller att vi har fokus inför Siriusmatchen. Det är inte bara att kliva in där utan det är ett allsvenskt motstånd och den matchen måste vi vinna om det ska leva och sedan får vi se vad som händer efter det.