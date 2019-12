Kif-backens förklaring till starka utvecklingskurvan: ”Det är aldrig bra att känna sig given”

Under måndagen meddelade Kif Örebro att man förlängt kontraktet med ytterligare en spelare. Maja Regnås blir klubben trogen även över 2020.

– Det är självklart jättekul. Det är skönt att det är klar nu och att vi har kommit fram till det. Jag trivs väldigt bra i Kif och jag tror på en fortsatt utveckling. Det känns jättebra, säger hon.

Hur har tankarna gått efter säsongen?

– Jag har varit öppen för det mesta, så det har varit lite att tänka på och ta beslut. Men jag är nöjd med hur det blev.

Vad är det som gör att du trivs i Kif?

– Jag trivs bra i klubben som helhet. Jag har jobbat med Stefan (Ärnsved) i två år och nu kommer också Martin (Skogman) som jag haft tidigare. Jag vet vad jag får därifrån. Sen känns det som en bra konkurrenssituation med oss fyra backar, så det är en bra miljö för mig.

I och med 20-åringens förlängning är nu mittbackspositionen komplett för Kif till nästa säsong. De fyra som kommer att slåss om tre platser i mittförsvaret är Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Maja Regnås och nyförvärvet Elli Pikkujämsä.

– Jag tycker att det är jättebra med en konkurrenssituation. Det sporrar. Det är aldrig bra att få känna sig given, det är inget som jag vill ha. Det kommer att bli bra nästa år och det har varit bra i år med, även om det varit lite skador. Det är det som utvecklar.

I år kopierade Regnås sin statistikrad från 2018 genom att spela 21 matcher och göra tre mål. Dessutom har hon under året fått chansen i U23-landslaget. Och visst känner hon själv att hon tagit kliv.

– Ja, jag håller med. Det har varit jätteroligt de senaste två åren och mycket är tack vare att man får speltid. Efter min korsbandsskada 2016, så har jag fått vara frisk. Får man vara det och får man spela, så kommer jag att fortsätta utvecklas. Jag ser fram emot det.

Vad tror du om nästa säsong?

– Det är svårt att säga nu, men jag tror att det blir viktigt att få ihop oss som grupp med många nya spelare. Det får vi börja jobba med direkt. Sen måste vi ha tålamod och tro på spelidén. Det blir en utmaning, men det ska bli spännande och roligt.

Vad gör ni som varit i klubben ett tag för att de nya spelarna ska komma in i det så snabbt som möjligt?

– Vi får steppa upp och ta mer ansvar. Vi försöker se till att de kommer in i laget och på Behrn, men även i staden. Det är jätteviktigt att man mår bra på utsidan av planen. Det sker automatiskt att vi tar det där lilla extra ansvaret.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund, Maja Regnås.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).