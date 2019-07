Kif-målvakten efter jätteinsatsen: ”Underlättar för mig när försvaret gör det så bra”

Tidigt utkristalliserade sig lite av en "matchen-i-matchen-situation" mellan Kif Örebros målvakt Danielle Rice och Göteborgs Rebecka Blomqvist. Anfallaren kom fri två gånger om i första halvlek. Resultattavlan visade trots det 0-0 när lagen gick till pausvila.

Anledningen?

Danielle Rice.

Amerikanskan överlistade Blomqvist båda gångerna och höll sin nolla intakt. Men det tog inte stopp där. Matchen igenom stod Rice för flera avgörande ingripanden, som skulle visa sig bli poängräddande för gästerna som lyckades jobba till sig 0-0 mot serieledande Göteborg.

– Jag är glad att vi fick med oss en poäng borta. Jag är väldigt stolt över laget som arbetar stenhårt hela matchen igenom. Det krävs för att vi ska kunna fortsätta överraska lagen i toppen av serien. Sedan är det såklart synd att vi inte fick in ett mål i slutet när vi skapade en del chanser.

Vad har du att säga om din egna insats?

– Jag är nöjd med vad jag presterade, även om det finns saker som jag kunde gjort bättre. Det underlättar för mig när försvaret gör det så bra framför mig.

I och med resultatet har amerikanskan hållit nollan sju halvlekar i rad. Ett facit 23-åringen givetvis är nöjd med, även om hon inte har lagt speciellt stor vikt vid att tänka i de banorna.

– Det känns ju jättebra, men jag kan inte tänka för mycket på det. Det jag fokuserar på är att gå in i varje match och försöka hålla nollan.

Kopparbergs/Göteborg FC - Kif Örebro 0-0 (0-0)

Mål: -

Varningar: -

Kif Örebros startelva: Danielle Rice – Frida Abrahamsson, Emma Kullberg, Maja Regnås – Jenna Hellstrom (Emma Lindén, in 68), Eveliina Summanen, Elin Rombing (Ellen Karlsson, in 61), Jonna Dahlberg (Sara Lilja Vidlund, in 61), Kayla Braffet – Heidi Kollanen, Heather Williams

Kopparbergs/Göteborgs FC startelva: Jennifer Falk - Emma Koivisto, Taylor Leach, Emma Berglund (Beata Kollmats in 16), Natalia Kuikka - Elin Rubensson, Vilde Böe Risa, Julia Zigiotti Olme, Julia Roddar (Karin Lundin, in 76) - Pauline Hammarlund, Rebecka Blomqvist

Domare: Laura Rapp