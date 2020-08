Kif Örebro åkte på tredje raka förlusten – efter insläppt mål i sista minuten

I matchen på Behrn arena mellan Kif Örebro och Vittsjö var det hemmalaget som började absolut starkast. Under stora delar den första halvleken hade gästerna svårt att ens ta sig över mittlinjen utan att Kif var där och störde.

Men det var dock Vittsjö som fick matchens bästa målchans när Moa Öhman ställdes ensam mot Clara Markstedt i den 24:e minuten, avslutet rakt på målvakten och fortsatt mållöst.

Trots Kifs stora bollinnehav hade laget svårt att hitta fram till de riktigt farliga målchanserna. Ett par halvlyckade nickar från Karin Lundin och ett långskott från Nellie Lilja var det närmsta hemmalaget kom under de första 44 minuterna.

Men när Kif fick en hörna på övertid lyckades de spräcka nollan. Heidi Kollanen slog bollen rakt på Lundins fötter som från nära håll kunde lägga in bollen i nätet – 1–0 i halvtid.

Efter en fortsatt stark start på den andra halvleken från Kif svängde matchbilden helt. Från att knappt ha haft bollen på offensiv planhalva var nu Vittsjö det lag som lyckades med pressen och satte sig fast utanför straffområdet.

Det gav också utdelning. I den 79:e minuten hittade inbytte Emily Gielnik in till Clara Markstedt som kunde lägga in kvitteringen. Vittsjö fortsatte forcera och lyckades tillslut även få in ett ledningsmål i matchens sista ordinarie minut. Nellie Persson fastställde slutresultatet till 1–2 – Kif Örebros tredje raka förlust.

Matchens smäll

Elli Pikkujämsä och Clara Markstedt slog ihop rejält på mitten och båda spelarna blev liggande i konstgräset. Efter lite assistans inne på planen tog de sig ut själva. Markstedt tillbaka in i spel, Pikkujämsä såg ut att blöda från ögonbrynet och fick lite omplåstring men var snabbt tillbaka på planen.

Amerikanskans comeback

Efter flera månader av ovisshet hittade Heather Williams tillbaka till Behrn arena – men då med motståndarna. Det var länge snack ifall amerikanskan skulle komma tillbaka till Kif men valet föll tillslut på seriekonkurrenten Vittsjö. Hon fick vid ett tillfälle också in bollen i mål men det blev bortdömt för offside.

Matchfakta

Kif Örebro–Vittsjö GIK 1–2 (1–0)

Mål: 1–0 (45+1) Karin Lundin, 1–1 (79) Clara Markstedt, 1–2 (90) Nellie Persson.

Varningar, Kif: Freja Olofsson. VGIK: –.

Domare: David Almgren

Kif Örebro (3-4-3): Moa Öhman – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås – Nathalie Hoff Persson, Freja Olofsson, Nellie Lilja, Sara Lilja-Vidlund – Heidi Kollanen, Karin Lundin, Cali Farquharson (ut 54).

Abytare: Mimmi Paulsson-Febo, Frida Abrahamsson, Frida Skogman, Ellen Karlsson, Elin Bengtsson, Emilia Pelgander, Cajsa Åkerberg (in 54)

Vittsjö (4-4-2): Shannon Lynn – Elisabet Klinga, Mie Lee Jans, Sandra Adolfsson (ut 67), Emma Pennsäter (ut 45) – Michelle De Jongh (ut 89), Nellie Persson, Johanna Andersson (ut 45), Ebba Wieder – Heather Williams (ut 71), Clara Markstedt

Avbytare: Anke Preuss, Saga Jontoft, Malin Winberg (in 67), Emily Gielnik (in 71), Paulina Nyström (in 89), Kajsa Lind (in 45), Ebba Hed (in 45).