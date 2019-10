Kif Örebro allsvenskans bästa nykomling senaste tio åren – trots förlust mot Linköping i säsongens sista match

Det blev inga poäng för Kif Örebro i allsvenska epilogen mot Linköping – men de 30 laget samlat tidigare under säsongen räcker alltså till att göra laget till 2000-talets tredje bästa nykomling, och den allra bästa de senaste tio åren, på bättre målskillnad än 2012 års upplaga av Växjö.

Matchen mot Linköping var mållös i 53 minuter – innan allt hände på fem minuter.

Landslagsspelaren Stina Blackstenius rundade Emma Östlund, tog emot passningen från vänster och satte 1–0 till gästerna i 54:e minuten. Bara två minuter senare tog Kifs amerikanska mittfältare Heather Williams med sig bollen in i straffområdet, efter ett inkast från vänster, och placerade in 1–1. Men Linköping svarade nästan lika snabbt, och Mimmi Larsson tryckte in 2–1 i 59:e.

Kif jagade en ny kvittering, men i stället satte Blackstenius 3–1 i 78:e, på en retur efter att först målvakten Danielle Rice och sedan backen Frida Abrahamsson räddat på mållinjen.

Fler mål blev det inte, och man kan knappast säga att segern var orättvis: Även om båda lagen skapade målchanser hade Linköping de hetaste chanser och hade bland tre stolpträffar.

Resultatet innebär att Kif slutar på åttonde plats i den allsvenska tabellen.

Bästa allsvenska nykomlingarna under 2000-talet

Tyresö (2010) 40 poäng

Jitex (2010) 33 poäng

Kif Örebro (2019) 30 poäng (-2 i målskillnad)

Vittsjö (2012) 30 poäng (-5)

Växjö (2018) 29 poäng

Mallbacken (2001) 28 poäng

Linköping (2004) 28 poäng

Hammarby (2017) 27 poäng

Djurgården (2016) 27 poäng

Kif Örebro–Linköpings FC 1–3 (0–0)

Målen: 0–1 (54) Stina Blackstenius, 1–1 (56) Heather Williams, 1–2 (59) Mimmi Larsson, 1–3 (78) Stina Blackstenius.

Varningar: –

Domare: Sandra Österberg, Göteborg.

Kifs startelva: Danielle Rice – Frida Abrahamsson, Emma Kullberg, Emma Östlund (86) – Kayla Braffet (75), Elin Rombing, Ellen Karlsson, Heather Williams, Maja Regnås – Sara Lilja-Vidlund (68), Heidi Kollanen.

Avbytare: Jonna Dahlberg (68), Elin Bengtsson (75), Lejla Basic (86), Mimmi Paulsson-Febo (mv-res), Ann-Sofie Gripenberg (mv-res).