Kif Örebro bryter med tre spelare – vill skriva om avtalen med två: ”För dialoger om nya kontrakt”

Kif Örebro har ingen tränare under kontrakt inför 2021, och nu har spelartruppen – som redan var tunn – halverats.

Klubben har valt att säga upp tre ett plus ett-årskontrakt som skrevs inför 2020, och därmed är det bara mittfältaren Nathalie Hoff Persson och anfallarna Karin Lundin och Sara Lilja-Vidlund som har avtal som löper vidare efter den 30 november.

Finska landslagsbacken Elli Pikkujämsä och mittfältarna Elin Bengtsson och Ellen Karlsson är spelarna som inte längre är bundna till klubben. Men det är bara Bengtsson som definitivt kommer lämna Kif.

– Vi har kommit överens med Elin om att det är bättre för henne att hitta en annan miljö till nästa säsong. Med Ellen och Elli för vi dialoger om nya kontrakt, säger Jonas Karlberg, som är sportchef i klubben.

Kan du säga något om orsakerna, vill ni sänka lönerna?

– Vi har en förhoppning om att de spelar fotboll i Kif även 2021, men inte under de förutsättningar som stod i kontrakten som skrevs inför 2020. Så mycket kan jag säga, men jag vill inte gå in på detaljer i kontrakten.

Bengtsson blir den tredje spelaren som lämnar Kif inför 2021. Sedan tidigare står det klart att kanadensiska mittfältaren Lindsay Agnew återvänder till North Carolina Courage, varifrån hon varit utlånad, och att anfallaren Frida Skogman avslutar sin elitkarriär.

Det är mycket tveksamt om amerikanska mittfältaren Cali Farquharson kommer återvända till klubben.

– Ingenting är uteslutet, men det pågår inga kontraktsförhandlingar med Cali i dag, det ska jag ärligt säga, säger Karlberg.

Både finska landslagsanfallaren Heidi Kollanen och försvararen Maja Regnås har drabbats av korsbandsskador och kommer missa stora delar av nästa säsong.

– Visst är vi intresserade av att skriva nytt kontrakt med en spelare som Maja, men att skriva ett ettårsavtal med en spelare som missar större delen av säsongen är inte så intressant. Då får man diskutera utifrån ett flerårsavtal i stället, säger Karlberg.

Ytterligare 14 spelare har utgående kontrakt eller låneavtal som upphör, och omsättningen kan återigen bli stor. Senaste tre vintrarna har Kif tappat tolv, nio respektive tolv spelare och gång på gång fått bygga om sitt lag.

– Det är klart att det känns lite tungt ibland. Flera av våra spelare presterar ”för bra” i Kif Örebro, i förhållande till vår nuvarande position i hackordningen, vilket gör att vi riskerar att tappa dem. Det medför ett extrajobb för oss i den sportsliga ledningen, men också för spelar- och ledargruppen som får börja om med att bygga teamspirit och bra jargong, säger Karlberg.

– Men så länge de går till ”rätt lag” så köper jag att vi tappar spelare varje år, för vi ska ha en utvecklande profil – vi ska ta hit unga och lovande spelare och utveckla dem så de blir aktuella för U23-landslag, A-landslag, toppklubbar och proffskontrakt utomlands.

Att bara tre spelare har kontrakt över nästa säsong, i mitten av november, är dock en extrem situation, även med Kif Örebro-mått mätt. Något som Karlberg tror beror på ledarsituationen.

– Många vill avvakta för att se vem som blir tränare för laget nästa säsong: ”Är det en resa jag vill vara med på?” Men det pågår ganska många dialoger, både med nuvarande spelare och potentiella nyförvärv. Det är inte heller fel att ha en hel del öppet när man får in en ny tränare, som ska vara 100 procent delaktig i hur vi bygger truppen, säger sportchefen som hoppas kunna presentera en ny tränare inom kort.

Ärnsved och Martin Skogman, tränarna som båda lämnar klubben, leder träningar den här veckan och nästa med de spelare som fortfarande är kvar i stan. Det är inte aktuellt att bjuda in några provspelare i det här läget.

– Vi ser det inte som lämpligt utifrån de restriktioner som finns. Samtidigt blir videohjälpmedlen bättre och bättre, och fler ligor täcks med videoövervakning numera, vilket gör det lättare att scouta spelare. Så det är inget stort problem, säger Karlberg.

– Det kan också bli så att vi inte fyller truppen innan träningarna drar i gång i januari utan att vi då tar in några fler yngre, oetablerade, kanske lokala spelare som får chansen att provspela sig till ett nytt kontrakt med en ny huvudtränare. Det är en möjlighet.

Silly season i Kif Örebro inför 2021

Spelare under kontrakt, målvakter: –

Försvarare: –

Mittfältare: Nathalie Hoff Persson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Ellen Karlsson (do), Elli Pikkujämsä (do), Maja Regnås (do), Emma Östlund (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United).

Klara förluster: Lindsay Agnew (mittfältare, åter till North Carolina Courage efter lån), Elin Bengtsson (do, ny klubb ej klar), Stefan Ärnsved (tränare, uppehåll från fotbollen), Martin Skogman (do, ny klubb ej klar).