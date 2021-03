Kif Örebro chanslöst i cuppremiären – Hammarby vann efter hattrick och drömmål

Efter fem träningsmatcher så var det dags för tävlingspremiär för Kif Örebro. I svenska cupens första gruppspelsmatch tog man emot Hammarby på Behrn arena.

Bajen är nykomlingar i damallsvenskan till årets säsong, men har imponerat under försäsongen och vunnit alla sina fem träningsmatcher. Mot Kif såg man också till att ta kommandot direkt.

Redan i den första spelminuten kom man till ett halvfarligt läge, men avslutet gick då utanför målramen. Just målramen skulle senare att spela en större roll i matchen.

Hammarby styrde spelet fullt ut under den första halvleken och den hetaste målchansen kom efter en halvtimmes spel. Efter ett anfall från högersidan hittade man ett inspel till Hanna Folkesson som sköt i Kif-målvakten Tove Enbloms vänstra stolpe.

Kif fick inrikta sig på kontringar och hade ett par bra tendenser, men var aldrig riktigt nära att hitta ett mål i den första halvleken. Bästa chansen hade Jenna Hellstrom precis innan halvtid när hon tvingade Anna Tamminen till en räddning med en nick.

Att det var 0–0 i halvtid var nog Kif nöjda med. Men det skulle inte dröja länge innan dödläget spräcktes i den andra halvleken.

Hammarbys Emilia Larsson hade då bestämt sig för att växla upp. Efter sex minuter drog slog hon nämligen till med en riktigt läcker frispark som betydde 1–0.

Se Larssons frisparksmål här:

Men hon var inte nöjd där. Tio minuter senare slog hon till med en riktigt läcker fullträff. Från vänsterkanten skickade hon in ett skott i bortre krysset och med 2–0 på tavlan började matchen kännas avgjord.

Det blev den tio minuter senare när samma Larsson satte 3–0 efter att ha tagit emot ett inspel i straffområdet och kyligt placerat bollen i nät.

Här är Emilia Larssons drömmål till 2–0:

Kif Örebro försökte förändra matchen genom byten och positionsförändringar, men fick inga större resultat av det. Intressant var ändå att amerikanska stjärnvärvningen Jessie Scarpa fick debutera med tio minuter kvar.

Och det såg ut att kunna bli en drömdebut. Scarpa kom nämligen fri, men revs omkull när hon försökte runda inbytta målvakten Jonna Andersson. Domaren hade dock vinkat av för offside och det blev ingen straffspark för Kif.

Laget gjorde ett sista försök att få med sig ett tröstmål, men något sådant lyckades man inte åstadkomma. I och med förlusten blir det tufft att lyckas avancera vidare från gruppspelet.

Nästa match spelar laget borta mot Sundsvall nästa söndag. Därefter avslutar man gruppspelet hemma mot Eskilstuna United helgen efter det.

Matchfakta

Kif Örebro–Hammarby IF 0–3 (0–0)

Mål: 0–1 (51) Emilia Larsson, 0–2 (62) Emilia Larsson, 0–3 (71) Emilia Larsson.

Varningar, Kif: Jenna Hellstrom, Carly Wickenheiser. HIF: –.

Domare: Pernilla Larsson, Trollhättan.

Publik: –.

Lagen

Kif Örebro (4–4–2): Tove Enblom – Frida Abrahamsson (K), Elli Pikkujämsä, Carly Wickenheiser, Nathalie Hoff Persson – Jenna Hellstrom (ut 81), Olivia Mattsson (ut 57), Emilia Pelgander (ut 57), Anna Sandberg (ut 63) – Wilma Öhman, Karin Lundin.

Avbytare: Lisa Davidsson (mv), Jessie Scarpa (in 81), Sophia Redenstrand (in 57), Sanna Kullberg (in 57), Dessislava Dupuy (in 63).

Hammarby (4–2–3–1): Anna Tamminen (ut 83) – Hanna Lundkvist, Alice Carlsson (K), Eva Nyström, Elsa Karlsson – Hanna Folkesson, Fanny Hjelm Rönnlund (ut 77) – Madelen Janogy, Emma Jansson, Emilia Larsson (ut 78) – Ellen Wangerheim (ut 66).

Avbytare: Jonna Andersson (mv, in 83), Eden Lind, Ellen Gibson (in 78), Nina Jakobsson (in 66), Frida Thörnqvist (in 77), Ellika Holmberg, Helén Eke.