Kif Örebro drar tillbaka kontraktsförslagen – två startspelare från Örebro får lämna: ”Kan inte vara sentimentala”

Emma Östlund, Freja Olofsson, Maja Regnås, Ellen Karlsson och Mimmi Paulsson-Febo var de fem Örebrofostrade spelarna som fick kontinuerligt med speltid för Kif Örebro i allsvenskan 2020.

Sedan tidigare har Östlund och Olofsson nobbat nya kontrakt och i stället skrivit på för derbyrivalen Eskilstuna United respektive amerikanska proffsklubben Racing Louisville.

Nu står det dessutom klart att Karlsson och Paulsson-Febo får lämna klubben. Karlsson hade ett kontrakt över 2021 som klubben bröt, för att sedan erbjuda ett nytt med lägre ersättning. Paulsson-Febos avtal gick ut vid månadsskiftet, men hon har haft ett nytt erbjudande på bordet i en månad. Men nu dras båda de nya kontraktsförslagen in.

Därmed återstår av örebroarna i startelvan bara Regnås, vars kontrakt också gått ut och som sannolikt missar hela säsongen 2021 på grund av en korsbandsskada.

– Alla aspekter är aspekter. I grund och botten vill vi ha spelare med lokal anknytning, absolut. Men det är inget självändamål, säger Jonas Karlberg, sportchef i Kif Örebro, som svar på frågan om Kif vägt in Örebroaspekten i besluten att säga ”tack och hej” till Karlsson och Paulsson-Febo.

– Tyvärr är det så inom elitfotbollen att man måste göra tuffa val ibland. Man kan inte vara för sentimental heller, utan måste prioritera de pengar man har för att få ihop en så stark spelartrupp som möjligt.

Paulsson-Febo var reservmålvakt i Kif hösten 2014–sommaren 2017, och given etta under säsongen i elitettan 2018. Under de två senaste säsongerna, i allsvenskan, har hon delat jämnt på matcherna med först Danielle Rice och senast Moa Öhman. Nu väljer Kif att satsa på fyra år yngre U23-landslagsmålvakten Öhman, som nyss skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Det är klart att vi vill ha en lokal prägel, men vi vill också se ett ungt och utvecklingsbart lag med spelare som är på väg uppåt i karriären. I målvaktsfrågan stod Mimmi för den ena delen och Moa för den andra, och vi var tvungna att göra ett val där båda hade fördelar. Då föll valet på Moa, säger Karlberg.

Till saken hör att Karlberg och nye tränaren Rickard Johansson varken såg Paulsson-Febo eller Karlsson som startspelare 2021. Därför har deras löneposter prioriterats bort.

– Initialt hade vi en plan att behålla både Moa och Mimmi, men utifrån de dialoger vi haft visade det sig att vi inte skulle klara det rent ekonomiskt utifrån de budget vi satt upp. Då blev vi tvungna att göra ett val, och i valde att komma överens med Moa. Det renderade i att vi inte kunde behålla Mimmi av ekonomiska skäl, vi måste hitta en billigare lösning för målvakt nummer två, säger Karlberg.

– Det är samma sak med Ellen. Vi har tittat på den totala budgeten och prioriterat för olika positioner. Vi valde att bryta Ellens kontrakt i början av oktober och erbjöd henne då ett nytt, men sedan har vi valt att signa Carly (Wickenheiser) för motsvarande position, och utifrån de platser Rickard ser i laget konkurrerade Ellen då inte längre primärt om en startplats. Därför blev även det nya kontraktet vi erbjöd för dyrt för den positionen i truppen, så vi behöver hitta billigare alternativ.

Karlberg sticker inte under stol med att det varit svåra beslut att fatta:

– I sådana här situationer hamnar spelarna i kläm, det är bara att erkänna. Man vill inte behöva dra tillbaka kontrakt på det här sättet. Det är olyckligt och bara att beklaga. Vi förstår att det låter hårt, men vi måste samtidigt ta hänsyn till helheten i truppbygget och vad som är bäst för både lagbygget som kollektiv och för spelarna som individer.

Av de nio spelare som står under kontrakt för 2021 är det bara karlskogingen Sara Lilja-Vidlund som är fostrad i länet.

– Det lokala är en parameter, men en minst lika stor parameter är inriktningen mot unga och talangfulla spelare. Vi vill satsa på yngre spelare generellt, och när vi bedömer en trupplats för en spelare som inte ses som given från start ser vi hellre en spelare med potential att utvecklas mycket och på sikt bli en viktig startspelare, säger Karlberg.

– Då prioriterar vi yngre spelare före en äldre, även om den äldre är lokal. Det är den inriktningen vi vill ha – vi vill ge unga spelare chansen, vi vill inte ha äldre spelare som hindrar de yngres utveckling.

Paulsson-Febo och Karlsson blir spelare nummer elva och tolv att lämna Kif Örebro efter 2020 års säsong – från en trupp som bestod av 21 spelare.

Regnås, lagkaptenen Frida Abrahamsson, knäskadade landslagsanfallaren Heidi Kollanen och jättetalangen Emilia Pelgander är de fyra spelare från 2020 års trupp vars kontrakt gått ut men som ännu inte lämnat besked åt något håll.

– Vi diskuterar nya kontrakt med samtliga fyra, säger Karlberg.