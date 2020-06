Kif Örebro får 400 000 kronor från Öbo – kan rädda säsongen: ”Går direkt till hålen där dom gör nytta”

Under onsdagen kallade Öbo till presskonferens, då meddelades det att företaget kommer skjuta in 400 000 kronor till Kif Örebro, 350 000 till ÖSK och 204 000 till Live at Heart.

– Det stödet kom väldigt lägligt. Det går inte att säga något annat om det här heller. Det är en pressad situation som vi och andra klubbar befinner oss i så allt stöd vi kan få är helt magiskt. Att Öbo nu väljer att vara så pass generösa med pengar som de annars inte hade fått, om det inte vore för arbetsgivaravgiftssänkningarna och sen tänker på andra än sig själva. Det ligger lite i deras DNA. Sen ser dom att det finns ett behov hos oss, hos ÖSK och kulturen med Live at Heart, det är magiskt. Det känns jättebra, säger Fredrik Stengarn.

Likt ÖSK fick inte Kif ta del av pengarna från Riksidrottsförbundet. Men enligt Stengarn finns det fortfarande hopp om att få en bit av kakan.

– Bara det här beskedet som kom från RF nu i veckan där det stod noll på Kif Örebro DFF, det var något frustrerande måste jag säga. Vi har gjort ansökningar till RF centralt och sen en separat för pengarna som går från RF via SvFF, där har vi en ansökan som är inne som vi inte har fått svar på.

Det har tidigare varit känt att Kif har haft stora ekonomiska problem, sett till det nuvarande läget har det inte heller blivit bättre.

– När Öbo kliver in och gör det här oväntade är det verkligen som en skänk från ovan. Det hjälper också vår ekonomi i stort som vi har jobbat med i flera år. Jag var väldigt orolig för att corona skulle sätta en, inte bara käpp utan en stock i hjulet. Med det här stödet som kommer från Öbo nu känns det som att vi kan tro på att reda ut det här året på ett väldigt bra sätt och faktiskt hålla ihop ekonomin fortsatt.

Vet du redan nu vart pengarna kommer gå?

– Krasst kommer dom här stödpengarna gå till löner, till anställda som är några personer på kansliet, ledare och sen såklart spelartruppen. Pengarna kommer definitivt att användas. Sen kommer det även gå till andra löpande kostnader. Öbos pengar går direkt till hålen där dom gör nytta.

Hur hade det sett ut för er om de här pengarna inte hade tillkommit i det här läget?

– Helt ärligt beror det på vad SvFF ger för svar. Vi hade sökt motsvarade 1,3 miljoner och vi vet inte alls vad vi får. Vi kanske får 100 000, en halvmiljon eller en miljon, det har vi inte fått besked för än. Det hade varit väldigt avgörande för de kommande månaderna. Vi har inte hört något så jag gissar att de pengarna kommer nästa vecka. Hade vi inte fått de pengarna hade Öbo direkt räddat sommaren. Sen har vi också permitterat men vårt ärende hamnade lite mellan stolarna, vi har inte fått det klart än. Även det avgör. Utifrån vad vi vet så är det väldigt väldigt skönt.

Under torsdagskvällen spelar Kif Örebro lagets sista träningsmatch innan seriepremiären. Efter 1–1 hemma mot Uppsala och vinst med 5–2 mot Rynninge i distriktscupen väntar nu Linköping på bortaplan – en match somdu kan se på na.se. Linköping som förra säsongen slutade femma i allsvenskan.

– Det känns väldigt skönt att damallsvenskan satte en senare start. De här två veckorna är väldigt viktiga för att förbereda sig för säsongen. Dels för att komma in i matchtempo men också för spelarna skull där det kommer vara ett tight spelschema. Det hade inte varit så smart att slänga sig in direkt i match.

Hur ser du på årets trupp?

– Från mina ögon så tycker jag det ser jättespännande ut. Vi har medvetet satt en strategi där vi vill jobba med unga hungriga spelare. Det märks att den strategin med unga hungriga spelare som har lokalförankring på planen fungerar. Det finns mycket i truppen som är superspännande.

Många spelare från förra årets trupp är kvar, en del har lämnat och flera spelare har tillkommit. Bland nyförvärven hittar ordföranden ett par spelare som han lyfter lite extra.

– Cali sticker ut, den amerikanska kryddan i den här truppen är jättespännande och det såg bra ut i en mot en situationer med dribblingar, det var bra. Sen måste jag också lyfta Elli Pikkujämsä, otroligt bra måste jag säga. Jag tycker att det sett bra ut. Även i cupen, där många som inte normalt kommer starta fick chansen. Vi började med 0–2 efter bonusstraffar och sen vänder vi och ror hem det där, det visar på att det finns mycket talang. Det känns jättebra.

Matchen spelas i Linköping och avsparkstiden är 15.00 och du kan alltså se den på na.se.