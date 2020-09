Kif Örebro föll hemma mot serieledaren – ännu en spelare utgick med befarad knäskada

Spelmässigt stod Kif Örebro upp bra mot serieledande FC Rosengård. Resultatmässigt gick det ... som vanligt. Storlaget lämnade Behrn arena med en 3–0-seger efter att nigerianska VM-anfallaren Anam Imo nickskarvat in bollen i mål efter ett inlägg från Sanne Troelsgaard i första halvlek och Anna Anvegård utökat med dubbla mål sista 20.

Så länge var Kif ändå med i matchen, i högsta grad. Och skapade chanser.

Redan i andra minuten hade Cali Farquharson ett läckert distansskott som tvingade Zecira Musovic i Rosengårdsmålet att sträcka ut, och på den efterföljande hörnan blev det kaos i straffområdet, och Lindsay Agnew hade ett av flera heta lägen innan Rosengård lyckades rensa.

I 14:e skickade Freja Olofsson en boll i djupet som Nellie Lilja fick med sig in i straffområdet. Men avslutet, i pressat läge, smet utanför bortre stolpen. Tre minuter drog Cali Farquharson bollen över i bra läge, i 42:a nickade Sara Lilja Vidlund en boll utanför och just efter paus brände Nathalie Hoff Persson ett jätteläge när hon mötte ett inlägg från Lilja på bortre stolpen.

Men Rosengård var, som vanligt, det tyngre laget. Hade mest boll, och tog – till skillnad från Kif – vara på lägena när de uppstod.

2–0 kom efter att Johann Rytting Kaneryd tagit sig in i straffområdet till vänster och droppat bollen till Anvegård som drog in den hårt, och vid 3–0 var det Alexandra Lowe Riley som spelade in bollen från höger.

Kif-mittfältaren Cajsa Åkerberg, som nyss hade hoppat in, skadade sig när hon skulle gå ut för att täcka Rileys inlägg, och tvingades utgå med lindat vänsterknä. Oklart hur allvarligt.

Kif är trots förlusten sexa i tabellen som Rosengård toppar tre poäng före jagande Göteborg. Kif spelar DM-final mot IFK Hallsberg på onsdag. Allsvenskan har däremot landslagsuppehåll och återupptas först den 28 september, för Kifs del med derby borta mot Eskilstuna.

Kif Örebro–FC Rosengård 0–3 (0–1)

0–1 (19) Anam Imo, 0–2 (70) Anna Anvegård, 0–3 (78) Anna Anvegård.

Varningar: –

Domare: Pernilla Larsson, Trollhättan.

Publik: 50.

Kifs startelva: Mimmi Paulsson-Febo – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås – Nathalie Hoff Persson (66), Freja Olofsson, Ellen Karlsson (76), Nellie Lilja, Lindsay Agnew (66) – Sara Lilja Vidlund, Cali Farquharson.

Avbytare: Frida Abrahamsson (66), Cajsa Åkerberg (in 66, ut 80), Frida Skogman (76), Elin Bengtsson (80), Heidi Kollanen, Karin Lundin, Moa Öhman (mv-res).