Kif Örebro förlänger med Bengtsson – en del i nya strategin: ”Spetsspelare behöver inte komma från ett annat land”

Örebroarna Mimmi Paulsson-Febo (moderklubb Sturehov), Emma Östlund (Adolfsberg) och Freja Olofsson (Sturehov) och karlskogingen Sara Lilja-Vidlund (Bråten) var redan klara för Kif Örebros allsvenska trupp 2020.

Och i dag skrev också kumlingen Elin Bengtsson (IFK Kumla) på ett tvåårsavtal med klubben.

Fem spelare från närområdet av de nio som är klara för nästa år, alltså. Och därtill finns ytterligare två svenskar i truppen. En del i den strategi som Kif tillkännagav förra veckan, att de kommer satsa på färre utländska spelare nästa år. Men det ska inte ske på bekostnad av kvaliteten – som blev fallet senast Kif satssade svenskt och ramlade ur damallsvenskan 2017 – säger sportchefen Jonas Karlberg.

– Jag förstår frågan, men vår ambition är absolut inte att nivån ska sänkas. Vi tittar på olika lösningar och vad de kostar, och i år kommer vi att satsa på unga, utvecklingsbara och främst svenska spelare för att det passar vår filosofi, men också våra ekonomiska ramar, säger han och fortsätter:

– Vi kommer ha något färre utländska spelare nästa år, men vår förhoppning och tro är att det absolut inte ska vara på bekostnad av kvaliteten. Spetsspelarna betyder väldigt mycket i allsvenskan, men vi hoppas att de inte behöver vara från ett annat land för att göra skillnad. Det är också så här vi bygger vår attraktivitet som förening: Ju bättre vi kan arbeta med våra spelare, desto attraktivare blir vi för svenska spelare och lokala talanger framöver.

I år stod de utländska spelarna för 44 procent av startplatserna i allsvenskan för Kif, som inför 2020 redan avtackat amerikanska Kayla Braffet och Danielle Rice och förra veckan fick se sig snuvat på finska Eveliina Summanen av Kristianstad. Däremot är kontrakt skrivna med finska landslagsspelarna Elli Pikkujämsä och Heidi Kollanen, och dialog om förläningar förs med amerikanska skyttekungen Heather Williams och kanadensiska VM-spelaren Jenna Hellstrom.

– Jag hade kontakt med Jenna häromdagen, och hennes rehab efter knäoperationen har gått bra. Allt fungerar enligt plan, och på andra sidan årsskiftet ska hon kunna dra igång fotbollsträningen igen. Planen är att nästa säsong inte ska behöva påverkas av skadan, säger Karlberg.

Hur ser du på att Summanen valde att lämna, trots kontrakt?

– Hon hade en option till ett visst datum som gjorde att hon hade den möjligheten, så allt har gått rätt till. Men det är ingen idé att förneka att det var ett tungt besked. Personligen tycker jag inte att det är några konstigheter att tappa Emma Kullberg till ett topplag som Göteborg, men betydligt tråkigare att förlora Eveliina till Kristianstad. Jag vet inte vad de erbjöd, men som jag förstår det var det något som vi inte kunde matcha.

Elin Bengtsson började träna med A-laget förra hösten, gjorde två korta inhopp i elitettan och skrev kontrakt inför årets säsong, där hon fick tre inhopp i allsvenskan.

– Hon fick tyvärr inte så mycket speltid i år, men framför allt under hösten hade hon en väldigt bra utvecklingskurva. Vi tycker att det kändes givet att behålla henne ytterligare två år, och jag tror och hoppas att hon kommer kunna konkurrera på allvar om platserna i startelvan efter det här läroåret, säger Karlberg.

Ytterligare två målvakter och nio eller tio utespelare ska in innan truppen är klar.

– Jag kanske är dum i huvudet, men min ambition är att ha det klart till lucia. Det är tio dagar dit, och jag skulle inte säga att det är omöjligt. Vi för dialog med väldigt många spelare och jobbar både första-, andra- och tredjehandsalternativ.

Utländska spelare i Kif Örebro senaste sex säsongerna

2014: Nio (Susanna Lehtinen, Finland, Sanna Talonen-Torstensson, do, Annika Kukkonen, do, Marie-Ève Nault, Kanada, Stephanie Labbé, do, Ogonna Chukwudi, Nigeria, Sarah Michael, do, Lucie Martinkova, Tjeckien, Irena Martinkova, do). Stod för 67,8 procent av platserna i startelvan i damallsvenskan (slutade tvåa, kvalade till champions league).

2015: Fem (Susanna Lehtinen, Finland, Sanna Talonen-Torstensson, do, Sarah Michael, Nigeria, Ogonna Chukwudi, do, Marie-Ève Nault, Kanada). Stod för 40,9 procent av platserna i startelvan i damallsvenskan (slutade femma, spelade champions league).

2016: Fem (Marie-Ève Nault, Kanada, Melissa Tancredi, do, Anna Björk Kristjansdottir, Island, Ogonna Chukwudi, Nigeria, Veronica Perez, Mexiko). Stod för 40,9 procent av platserna i startelvan i damallsvenskan (slutade åtta)

2017: Noll (om man inte räknar svenskamerikanska Hanna Terry och kanadensiska reservmålvakten Nora Abolins som värvades i sommarfönstret). Stod för 0,4 procent (räknar man Terry som amerikan blir det 7,9 procent) av platserna i startelvan i damallsvenskan (slutade sist, åkte ur).

2018: Två (Addison Steiner, USA, Courtney Strode, do). Stod för 17,1 procent av platserna i startelvan i elitettan (slutade tvåa, gick upp).

2019: Åtta (Heather Williams, USA, Kayla Braffet, do, Addison Steiner, do, Danielle Rice, do, Jenna Hellstrom, Kanada, Eveliina Summanen, Finland, Heidi Kollanen, do, Ann-Sofie Gripenberg, do). Stod för 44,2 proent av platserna i startelvan i damallsvenskan (slutade åtta).

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Jonna Dahlberg (mittfältare, Ramat HaSharon, Israel), Emma Kullberg (back, Göteborg), Eveliina Summanen (mittfältare, Kristianstad), Kayla Braffet (mittfältare, ny klubb ej klar), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).