Kif Örebro förlänger provspelen – ger båda talangerna chansen i första matchen: ”Tagit för sig och visat att de vill mycket”

Kif Örebro har fortfarande en plats i den allsvenska truppen 2021 att fylla, och de senaste tre veckorna har anfallarna Lisa Frisk, 16, och Cornelia Karlsson, 17, provtränat med klubben.

Från början var det sagt att de skulle vara med januari ut – men nu har båda fått förlängt ännu en vecka, för att kunna delta i träningsmatchpremiären mot IFK Kalmar på lördag.

– Det handlar dels om att vill ge dem chansen att visa upp sig i skarpt läge, dels om att vi saknar spelare som inte anslutit (de tre nordamerikanska spelarna kommer först om en månad) och lite småskavanker. Efter den matchen ska vi diskutera och ta beslut om Lisa och Cornelia, säger Rickard Johansson, som är för året ny huvudtränare i Kif.

Frisk startade förra säsongen fyra matcher i division 1 med Karlskogalaget Rävåsen medan Karlsson gjorde nio mål på elva matcher för ÖSK i samma serie.

– Man märker på båda att det är ett steg upp i tempo och nivå att vara med hos oss, men båda har tagit för sig och är ambitiösa, stannar kvar och tränar extra och visar att de vill mycket. Bara under de här tre veckorna har det hänt mycket grejer, säger Johansson.

– I grund och botten handlar det mer om att uppskatta hur mycket de kan utvecklas det kommande året, om att se potentialen, än om hur de presterar just nu. Om vi plockar in någon av dem så handlar det om någon form av utvecklings- och utbildningsår. Sedan kan det gå snabbt: Om tre månader eller ett halvår kan de ha kommit in i det och slagit sig in i startelvan, det vet man aldrig. Men i första hand handlar det om utbildning, att erbjuda en bra miljö där man på sikt kan ta de stora stegen.

Kif saknar förutom nordamerikanerna Carly Wickenheiser, Jessie Scarpa och Jenna Hellstrom sedan tidigare också knäskadade Heidi Kollanen och Maja Regnås. Mot elitettalaget Kalmar på lördag räknar Johansson heller inte med nyförvärvet Cassandra Larsson. Den offensiva mittfältaren som hämtats från Bollstanäs fick ont i ena knäet efter tisdagsträningen förra veckan.

– Hon skulle göra en överstegsfint och tyckte det högg till lite grann, men det var ingen större smärta och det blev ingen svullnad eller blödning efteråt. Men det har inte blivit bra, och vi vet inte riktigt vad det är, så nu ska hon undersökas. Det är alltid lite halvt oroväckande när man får känningar i knän, men vi tror inte att det är något allvarligt, säger Johansson.

– Isländskan (Berglind Rós Ágústsdóttir) har varit lite stel i ryggen och Sophia Redenstrand har haft lite ont i en hälsena, så de är också frågetecken inför lördagen. Men även om de inte ska pressas med 90 minuter så hoppas jag att de ska kunna spela lite grann.

Kif kommer att fylla upp truppen med spelare från F19-laget, som också ska komplettera A-laget för en kortare internmatch på tisdagsträningen.

Efter matchen mot IFK Kalmar går Kif upp mot allsvenska konkurrenten Linköping nästa lördag.