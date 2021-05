Kif Örebro förlorade stort mot Hammarby – tränaren efter 5–0: ”Vi reagerar inte bra”

Kif Örebro reste upp till Stockholm med en bra känsla i laget. I hemmapremiären mot Vittsjö lyckades laget vinna och ta årets första trepoängare.

Det började även bra för Kif. I den första halvleken lyckades försvarsspelet stänga ner Hammarbys livsfarliga anfallshot. Några gånger lyckades man även hota offensivt.

– Jag tycker att vår matchplan fungerade bra. Vi försvarar de ytor som Hammarby är väldigt bra i. Vi visste att deras backlinje skulle stå väldigt högt och aldrig falla. Både Jenna och Karin löper igenom och jag tycker att vi har en del lägen i första halvlek.

Den andra halvleken började även den som den första hade avslutats. Men när det förlösande 1–0 målet kom för Hammarby så rasade allt.

– Jag tycker även vårt start i andra halvlek är rätt bra. Karin har ett läge tidigt men skjuter utanför. Så fort 1–0 kommer så släpper vi in tre mål på fem minuter. Efter det är matchen förlorad.

Det var inte första gången den här säsongen som ett baklängesmål förstörde matchrytmen för Kif Örebro.

– Mot Djurgården släppte vi också in ett mål efter att ha haft kontrollen. Då blev vi också lite stirriga under en period. Vår låga dipp blir alldeles för låg efter ett insläppt mål. Nu möter vi Hammarby som har klasspelare offensivt. Det är inte farligt att släppa in ett mål, men vi reagerar inte bra på det, menar Johansson.

Hemmalagets stjärna Madelene Janogy var briljant i den andra halveken. Med ett mål och två assist var hon tungan på vågen när Hammarby körde över Kif.

– Det är inte speciellt lätt att hantera henne över en hel match, vi vet att hon är väldigt bra. Hon kommer att komma igenom några gånger. Vi tvingades också byta ut Sara (Lilja-Vidlund) som hade spelat på den kanten och gjort det väldigt bra defensivt.

Hammarby lyckades trycka dit hela tre mål på bara några minuter. Till slut skrevs slutsiffrorna till 5–0 i hemmalagets favör.

– Vi hade ett snack där inne, 5–0 är inte bra siffermässigt. Sen får man se det stora hela. 55 minuter gör vi det rätt bra och sen gör vi 5 minuter som är helt otroligt dåliga. De fem minuterna förstör insatsen och gör att vi förlorar.

De damallsvenska klubbarna får nu ta in åtta åskådare på matcherna. En av dessa var särskilt högljudd och försökte genomgående under matchen att psyka tränare Johansson. Inte en situation som Johansson själv är speciellt vad vid.

– Det var faktiskt första gången hahaha. Det är klart att när det bara är åtta personer som sitter bakom så blir det rätt tydligt. Men det var inget som störde mig. Jag tycker snarare att om det är åtta personer på en arena så ska de stötta det laget som man hejar på. Nu tappar man en person som fokuserar på det andra laget. Vi garvade lite åt det på bänken bara.

Nu väntar Eskilstuna hemma på Behrn arena för Kif Örebro. En chans för hela laget att ta lite revansch på sig själva.

– Inför nästa match är det inte så att vi ska kasta omkull allt vi håller på med. Då blir det bara ännu rörigare. Man får se den stora bilden. Nu handlar det mer om hur vi reagerar på att släppa in mål. Hur ska vi agera, vilket kroppspråk har vi. Det tror jag mer på, avslutar Johansson.

Matchfakta

Hammarby IF – Kif Örebro 5–0 (0–0)

1–0 (55) Hanna Folkesson, 2–0 (58) Emilia Larsson, 3–0 (61) Emma Jansson, 4–0 (77) Madelen Janogy, 5–0 (86) Elsa Karlsson.

Varningar, HIF: Kif: Jenna Hellstrom, Carly Wickenheiser

Domare: Sandra Österberg.

Publik: 8 personer.

Hammarby IF

Anna Tamminen (MV), Eva Nyström, Hanna Lundkvist, Ellen Gibson (68), Madelen Janogy, Emma Jansson, Nina Jakobsson (80), Emilia Larsson, Hanna Folkesson, Alice Carlsson (K) (80), June Pedersen (75).

Ersättare

Britta Elsert Gynning (MV), Eden Lind, Ellen Wangerheim (68), Matilda Vinberg (80), Elsa Karlsson (75), Helén Eke (80), Esme Faulds.

Kif Örebro

Tove Enblom (MV) – Frida Abrahamsson (K), Elli Pikkujämsä, Sanna Kullberg – Berglind Ros Augustdottir (86), Wilma Öhman (70), Carly Wickenheiser, Sara Lilja Vidlund (45), Nathalie Hoff Persson – Karin Lundin (64), Jenna Hellstrom (86)

Ersättare

Olivia Mattsson (86), Alma Nygren, Sophia Redenstrand (86), Jessie Scarpa (70), Dessislava Dupuy (64), Emilia Pelgander (45), Cecilia Rán Runarsdottir.