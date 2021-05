Kif Örebro gav 17-åriga målvakten chansen – reste sig efter insläppt mål i sjätte minuten: ”Var en massa kaos”

Kif Örebro skapade rubriker när de strax innan transferfönstret stängde värvade Cecilía Rán Rúnarsdóttir som ersättare för korsbandsskadade målvakten Moa Öhman.

Den 17-åriga isländskan klassas som en av världens största talanger mellan stolparna efter att ha blivit utsedd till årets målvakt i isländska ligan som 15-åring och gjort A-landslagsdebut som 16-åring.

I Kif fick hon däremot börja på bänken, bakom Tove Enblom, i de tre första allsvenskan omgångarna. Men på söndagen släpptes Rúnarsdóttir fram för allsvensk debut i derbyt hemma mot Eskilstuna.

Starten? Sämsta tänkbara. Klockan hade inte ens hunnit passera sex minuter när Frida Abrahamsson misslyckades med att nickrensa ett inlägg från Eskilstunas vänsterkant. Bollen hamnade hos Fanny Andersson, som drog till på volley. Rúnarsdóttir slängde sig, men var inte ens nära att nå bollen som styrdes in i bortre delen av målet.

– Ärligt talat minns jag inte riktigt situation, bara att det var en massa kaos och att bollen plötsligt låg i nätet. Avslutet kom från ingenstans. Jag kanske borde ha tagit den, jag vet inte. Jag måste se situationen på video, säger målvakten.

Målet gav Kif en mardrömsstart på matchen, och Rúnarsdóttir en lika jobbig inledning på den allsvenska debuten. Men det bekom varken henne eller laget det minste.

– Det är inte första gången jag släpper in ett tidigt mål, det är bara att skaka av sig och gå vidare. Jag är van vid att spela fotboll, och det här var bara en av alla matcher där man måste acceptera att man släppt in ett mål och gå vidare. Man är aldrig nöjd, men det är sådant som händer, säger hon och fortsätter, apropå att laget släppte in tre mål på sex minuter mot Hammarby senast:

– Jag är väldigt stolt över hur vi hanterade målet den här gången. I förra matchen föll vi ihop när vi släppte in 1–0, men i dag blev vi i stället aggressivare och tog tag i matchen.

Kif tog över matchen totalt, och Rúnarsdóttir tvingades inte till några avancerade räddningar, på sin höjd plockade hon ned ett par distansskott. Med sin längd dominerade hon luftrummet på Eskilstunas tre hörnor, och med sin pondus dirigerade hon backlinjen. En klart godkänd debut.

– Ja, en solid match. Inte jättemycket att göra, men jag hade bra kemi med backlinjen och vi hanterade det vi behövde hantera. Om man bortser från målet, säger Rúnarsdóttir som var glad över att äntligen få spela match igen – utöver en vänskapslandskamp mot Italien och en halvlek i en träningsmatch för Kif hade hon inte fått speltid sedan isländska ligan avslutades i höstas.

– Det kändes fantastiskt. Jag har väntat på att få chansen. Jag förstår att tränarna inte tycker att det är lätt att slänga in en så ung målvakt, men jag är glad att de tror på mig och att de gav mig chansen i dag. Förhoppningsvis blir det många fler framöver.

Återstår att se om hon får chansen igen i nästa omgång, borta mot Piteå på söndag.