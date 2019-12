Kif Örebro hämtar nyförvärv – från stjärnans nya klubb: ”Blir som ett byte rakt av”

Redan när Jenna Hellstrom presenterades av Washington Spirit så hintade Kif-sportchefen Jonas Karlberg om att en ersättare skulle presenteras på fredagen. En lösning som internt benämndes som ”en bomb”.

Och nu är namnet presenterat. Det handlar om den 26-åriga amerikanskan Cali Farquharson.

– Det är en meriterad spelare som har spelat fyra raka säsonger i WSHL som av många beskrivs som världens bästa liga. Sedan om den numera är det tåls väl att diskuteras, men det är en av toppligorna i världen, säger Karlberg.

I huvudsak kommer hon användas som wingback i Kif, men det finns möjligheter till spel på andra positioner.

– Det är en offensiv spelare. I college så spelade hon mest anfallare och vann poängligan i sitt lag. Hon har spelat lite mer på kanten den sista tiden. Så utifrån hur vi spelar så blir det en väldigt bra balans att ha ett offensivt hot på i alla fall ena kanten. Sedan kan hon spela på båda kanterna.

Men även som anfallare?

– Ja, det kan hon absolut göra. Så gjorde vi ju med Jenna i slutet så det påminner en hel del om det.

En anmärkningsvärd detalj är att hon kommer närmast från spel i Washington Spirit, samma klubb som Jenna Hellstrom har skrivit på för.

– Så det blir ju nästan som ett byte rakt av, säger Karlberg.

Som är i de närmaste lyrisk över värvningen.

– Det här känns så jäkla bra. För att sätta det i paritet så är det väldigt få lag som värvar från NWSL, jag tror det bara var Rosengård som gjorde det förra året.

Vad har du fått för intryck rent personlighetsmässigt?

– En väldigt bra och positiv tjej som gillar att vara med och lyfta andra. Hon har ju den här amerikanska mentaliteten som är en stor grej till varför vi tittar på transatlanter. Det är just deras inställning till tävlandet som jag upplever blir positivt även för våra andra spelare.

Kontraktet med Kif gäller från 1 mars men hon kan möjligen ansluta ännu tidigare.

– Det har förts dialog om hon ska komma hit tidigare, men det beror på omständigheter runt omkring.

Farquharson är Kif Örebros 15:e kontrakterade spelare. Lagbygget är ännu inte över.

– Men det börjar närma sig. Vi har väl en tre-fyra kvar.

Och då pratar vi både kontraktsförlängningar och nyförvärv?

– Precis. Förhoppningen är väl att vi pratar om ett par förlängningar och något nyförvärv.

Det är tidigt att fråga, men vad har du för känsla just nu kring lagbygget?

– Vi hade kanske hoppats på lite mer kontinuitet än det troligen kommer att landa i. Men utifrån spelarna vi fått in och hur vi analyserar och tittar på laget så känner vi att vi går mot något bättre. Sedan får vi se var de andra lagen står i konkurrensen men det känns fortfarande som vi går mot en bra utveckling, säger Karlberg.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo, Moa Öhman (ny från Kungsbacka).

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund, Maja Regnås.

Mittfältare: Ida Adamsson (ny från egna F19-laget), Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Nathalie Hoff Persson (kontrakt över 2021, ny från Limhamn Bunkeflo), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar), Emilia Pelgander (ny från Adolfsberg), Cajsa Åkerberg (lån från Eskilstuna United), Cali Farquharson (Washington Spirit).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Jenna Hellstrom (do, Washington Spirit), Emma Lindén (do, Kvarnsveden), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Elin Rombing (do, återvänder till Eskilstuna efter lån), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Ellen Karlsson (mittfältare), Heather Williams (mittfältare/anfallare).