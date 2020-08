Kif Örebro kämpade sig till moralseger mot Djurgården: ”För jävla skönt om man får svära”

Tre raka omgångar utan poäng – men under lördagen blev det seger med 1–0 för Kif Örebro.

– Det var för jävla skönt, om man får svära, säger tränaren Stefan Ärnsved till NA efter matchen.

Matchbilden blev inte riktigt som Kif hade tänkt sig. Djurgården hade mer boll, och när Kif såg till att ha många spelare runt Olivia Schough blev man ganska så låga.

Men man lyckades ändå norpa åt sig bollen högt upp utanför straffområdet i mitten av den andra halvleken. Sedan vände Heidi Kollanen upp, sköt och fick till matchens första och enda mål.

– Det var ett bra avslut. Djurgården fick skapa en del 50/50-chanser som vi till slut redde ut. Sen har vi några dunderlägen att punktera matchen när de tryckte upp och flyttade upp folk på slutet. Sett över hela matchen så är det ganska så jämnt, och jag tror att Djurgården nog är besvikna. Vi är självklart jättenöjda med att få åka hem med tre poäng, säger Ärnsved.

Heidi Kollanen är efter dagens match poängstarkast i Kif – med två mål och fyra assist på de inledande nio matcherna. Ärnsved menar också att Kollanen växt väldigt mycket spelmässigt under säsongen.

– Hon har vuxit som lagspelare, säger Ärnsved.

– Hon jobbar stenhårt i båda riktningarna, så hon har lyft sitt kollektiva spel. Det måste jag säga. Och jobbar man så hårt som hon gör i den positionen så kommer poängen förr eller senare att ramla in och nu dräller det in på hennes konto.

Inför matchen hade både Ärnsved och assisterande tränaren Martin Skogman varnat för Djurgårdens korta hörnvariant. Den menar man är bland de lurigaste i damallsvenskan i år, och hade tagit höjd för i förberedelserna.

Men där blev det aldrig farligt från djurgårdarna.

– Nej, vi låste den väldigt bra och de skapade ingenting på den. De provade den bara en gång, så det var ändå lyckat av oss att kunna ta bort den, säger Ärnsved.

Med den efterlängtade segern i bagaget lyfter Ärnsved fram moralen som en nyckel till de tre poängen.

– När vi får jobba så hårt i försvarsspelet för att hålla nollan idag, så måste alla lyftas i det kollektiva försvarsspelet. Det är hatten av för tjejerna idag. Det är 30 grader varmt ute, och dom springer något kopiöst. Verkligen hatten av, säger Ärnsved.

Djurgårdens IF – Kif Örebro 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 Heidi Kollanen (17).

Varningar, DIF: –. Kif: Heidi Kollanen.

Domare: Robin Andersson.

Publik; –.

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson (ut 84), Emma Östlund, Maja Regnås – Cajsa Åkerberg (ut 45), Freja Olofsson, Nellie Lilja, Elli Pikkujämsä – Sara Lilja Vidlund (ut 72), Karin Lundin, Heidi Kollanen.

Avbytare: Moa Öhman, Nathalie Hoff Persson, Frida Skogman (in 72), Ellen Karlsson (in 45), Cali Farquharsson, Elin Bengtsson (in 84), Emilia Pelgander.