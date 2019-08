Kif Örebro krossade Djurgården på Stadion – största allsvenska segern på över tre år

Det var ett revanschsuget hemmalag som inledde starkast och hade två jättelägen under de inledande nio minuterna. Först var Mia Jalkerud framme med en passning som Olivia Schough var en fotlängd ifrån att kunna styra in, men bollen rullade precis utanför.

Sen spelades Olivia Schough till ett friläge men då kom Frida Abrahamsson i vägen och kunde rensa.

Det dröjde till den 33:e matchminuten innan Örebro skapade deras första målchans. Ett snabbt inkast till Kollanen som spelade snett inåt bakåt, sen via en Djurgården spelare till Jonna Dahlberg som sköt en bit utanför.

Men det blev Örebro som skulle inleda målskyttet. Heather Willams slog en crossboll till Jenna Hellstrom som petar till bollen och blir sedan fälld av målvakten Jennifer Pelley, straff till Kif.

Williams lade upp bollen och sköt den hårt till höger, Pelley chanslös och 0–1 till Örebro.

Men det blev en snabb revansch för hemmalaget. Bara två minuter efter ledningsmålet kunde Alexandra Lindberg nicka in bollen efter en hörna från Schough, 1–1.

Redan fem minuter in i den andra halvleken kunde Örebro ta tillbaka ledningen. På lagets femte försök från hörnflaggan hittade Hellstrom huvudet på Kayla Braffet som nickade in 1–2 till Örebro.

Och det skulle bli mer Örebro. I den 56:e minuten slår Hellstrom en frispark som Pelley lyckas boxa bort i första läget. Men bollen landar framför fötterna på Williams som kan rulla in Örebros tredje mål för kvällen, Williams andra.

Örebro trummade sedan på i den andra halvleken och skapade några målchanser till. Bland annat ett skott från inbytte Sejde Abrahamsson och en nick från Elin Rombing. Och det skulle bli ytterligare ett mål.

Ellen Karlsson klackar fram bollen till Kollanen som i sin tur spelar ut till Summanen. Inlägg tillbaka till en omarkerad Kollanen som kan nicka in 1–4 som också blev slutresultatet.

Djurgårdens IF–Kif Örebro 1–4 (1–1)

Mål: 0–1 (35) Heather Williams på straff, 1–1 (37) Alexandra Lindberg, 1–2 (50) Kayla Braffet, 1–3 (56) Heather Williams, 1–4 (83) Heidi Kollanen

Varningar Kif: – DIF: Hanna Folkesson, Portia Boakye

Hörnor: 4–8

Domare: Sara Persson, Rävlanda

Publik: 676

Kif Örebros startelva

Mimmi Paulsson-Febo – Maja Regnås, Emma Kullberg, Frida Abrahamsson (ut 81) – Kayla Braffet, Eveliina Summanen, Ellen Karlsson, Jonna Dahlberg (ut 71), Jenna Hellstrom (ut 62) – Heidi Kollanen, Heather Williams

Avbytare: Danielle Rice (mv), Elin Rombing (in 71), Sara Lilja Vidlund, Emma Östlund (in 81), Elin Bengtsson, Lejla Basic, Sejde Abrahamsson (in 62), Emma Lindén

Djurgårdens startelva

Jennifer Pelley – Ogonna Chukwudi (ut 80), Portia Boakye, Gudrun Arnardottir, Alexandra Lindberg, Ingibjörg Sigurdardottir – Irma Helin, Hanna Folkesson, Malin Diaz Pettersson (ut 80) – Olivia Schough, Mia Jalkerud (ut 57)

Avbytare: Julia Walentowicz, Ariam-Berhane Gebryohannes (in 80), Tilde Lindwall (in 57), Fanny Lång (in 80), Nichole Persson, Wilma Sjöholm, Petronella Ekroth