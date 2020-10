Kif Örebro säkrade allsvenskt spel 2021 – utan målvakt på bänken: ”Hon hade fått dra på sig handskarna”

Kif Örebro säkrade under lördagen damallsvenskt spel 2021. Detta efter att ha krossat Umeå IK med 5–1 på hemmaplan.

– Med den trupp vi ändå har så har jag aldrig ens funderat på att vi kan åka ur den här serien, säger tränaren Stefan Ärnsved till NA efter matchen.

– Sen har det blivit en jämn serie, men nu har vi satt oss i en situation där vi kan komma topp fem. Det är det vi har jagat hela året, att komma på övre halvan och ta nya kliv efter åttondeplatsen förra året. Vi är nöjda med säsongen såhär långt, även om det är två matcher kvar.

Det var ett decimerat Kif Örebro som kom till spel. Bara fem spelare på bänken – och ingen målvakt. Moa Öhman startade matchen, och Mimmi Paulsson-Febo var hemma på grund av att hon hade förkylningssypmtom.

Planen vid skada eller utvisning på Öhman var att ställa försvarsspelaren Elli Pikkujämsä mellan stolparna.

– Elli startade sin karriär som målvakt innan hon klev upp och blev försvarare, förklarar Ärnsved.

– Hade vi fått en skada på Moa Öhman hade Elli fått dra på sig handskarna. Hon är självklart inte någon allvensk målvakt, men fortfarande någon som kan göra det. Hon var nog målvakt upp till 13, 14-årsåldern i alla fall. Det var den plan b vi kunde ha.

Kif vann alltså med 5–1, efter att ha gått till pausvila med 3–0-ledning. Karin Lundin gav hemmalaget ledningen på straff, och Freja Olofsson utökade en stund senare. Innan den första halvleken var över blev Lundin tvåmålsskytt och satte tredje fullträffen för Kif.

Den andra halvleken var bara några minuter gammal när Cali Farquharson, som byttes in i paus, utökade till 4–0. Med strax över 20 minuter kvar av matchen gjorde Nellie Lilja dagens sista mål för Kif, som gick upp i ledning med 5–0.

Därefter stack Umeå upp med ett par halvchanser, och fick också in en reducering genom Sarah Mellouk. Men matchen var givetvis död vid det laget, och Kif vann med 5–1.

– För en gångs skull gör vi mål när vi får målchanserna, säger Ärnsved.

– Vi har inte så många fler lägen än det vi gör mål på. Jag ska inte säga att vi är hundraprocentiga, men idag sitter bollarna. Vi har tränat, och tränat, och tränat, och tränat, och tränat och tränat på att sätta målchanserna. Idag gör dom det.

Matchfakta

Kif Örebro – Umeå IK 5–1 (3–0)

Mål: 1–0 (18) Karin Lundin (straffmål), 2–0 (27) Freja Olofsson, 3–0 (34) Karin Lundin, 4–0 (52) Cali Farquharson, 5–0 (68) Nellie Lilja, 5–1 (74) Sarah Mellouk.

Varningar, Kif: –. UIK: Briana Campos, Emma Åkerberg Zingmark.

Publik: 50.

Domare: Sara Persson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Elli Pikkujämsä (ut 74) – Nathalie Hoff Persson (ut 81), Freja Olofsson, Ellen Karlsson, Nellie Lilja (ut 74), Lindsay Agnew (ut 46) – Frida Skogman (ut 61), Karin Lundin.

Avbytare: Sara Lilja Vidlund (in 61), Maja Regnås (in 74), Cali Farquharson (in 46), Elin Bengtsson (in 81), Emilia Pelgander (in 74).