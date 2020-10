Kif Örebro säkrade kontraktet efter kross på hemmaplan – klara för damallsvenskan 2021

Nytt allsvenskt kontrakt stod på spel när Kif Örebro tog emot Umeå IK på Behrn arena under lördagen. Vid seger skulle man stå på sju poäng ner till nedflyttning med sex poäng kvar att spela om.

Senast Kif mötte tiondeplacerade Umeå var 8 juli, då vann man med 2–0.

I marchens 18:e minut tilldömdes Kif Örebro en straff, som Karin Lundin tog hand om och säkert satte in 1–0. Dessutom utökade Freja Olofsson till 2–0 nio minuter senare. Lundin skulle bli tvåmålsskytt innan den första halvleken var slut – framspelad av Frida Skogman satte hon 3–0 med strax över tio minuter kvar.

Det var Kif Örebro som hade boll och fick anfalla mest, och man gick in i paus med en trygg och säker ledning.

Den andra halvleken fortsatte i samma stil och var bara sex minuter gammal när Cali Farquharson, som byttes in efter pausen, gjorde 4–0. Kif fortsatte att dundra in mål, näst på tur var Nellie Lilja som gjorde 5–0 med strax över 20 minuter kvar att spela.

Därefter stack Umeå upp med ett par halvchanser och fick till sist in en reducering till 5–1 genom Sarah Mellouk.

Men mer än så mäktade man inte med, och Kif kunde vinna matchen kassaskåpssäkert.

Segern innebär säkrat kontrakt – Kif Örebro spelar i damallsvenskan även under säsongen 2021.

Matchfakta

Kif Örebro – Umeå IK 5–1 (3–0)

Mål: 1–0 (18) Karin Lundin (straffmål), 2–0 (27) Freja Olofsson, 3–0 (34) Karin Lundin, 4–0 (52) Cali Farquharson, 5–0 (68) Nellie Lilja, 5–1 (74) Sarah Mellouk.

Varningar, Kif: –. UIK: Briana Campos, Emma Åkerberg Zingmark.

Publik: 50.

Domare: Sara Persson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Elli Pikkujämsä (ut 74) – Nathalie Hoff Persson (ut 81), Freja Olofsson, Ellen Karlsson, Nellie Lilja (ut 74), Lindsay Agnew (ut 46) – Frida Skogman (ut 61), Karin Lundin.

Avbytare: Sara Lilja Vidlund (in 61), Maja Regnås (in 74), Cali Farquharson (in 46), Elin Bengtsson (in 81), Emilia Pelgander (in 74).