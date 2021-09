Kif Örebro skriver A-lagskontrakt med talangen: ”Kan gå hur långt som helst” • Kan göra tävlingsdebut i kväll

Ebba Cabander var en av nio spelare som valde att lämna ÖSK och istället skriva på för Kif Örebro F19 inför årets säsong. Men det blev bara en säsong för 18-åringen i F19-laget. Nu flyttas backtalangen nämligen upp till A-truppen till nästa säsong.

– Jag skulle vilja säga att min tid i F19 har förberett mig väldigt bra inför detta steg. Jag har spelat många bra matcher med högt tempo och bra motstånd men också haft en väldigt bra personlig utveckling, med bra feedback och tips på vad jag gjort bra och vad jag kan utveckla. Vilket såklart gjort mig till en bättre fotbollsspelare, säger hon till klubbens hemsida.

Under säsongen har Cabander varit en ledande spelare i F19-laget som toppar den södra serien med fem matcher kvar att spela. Hon har där spelat tolv matcher och svarat för två mål, men hon har också gjort avtryck på A-lagets träningar under säsongen.

– Ebba har verkligt gjort intryck och avtryck i mina ögon under året som gått. Jag och F19-tränarna ser en stor utveckling. Vi är övertygade om att vi nu kan fortsätta jobba med henne ännu mer i vår damallsvenska tränings- och matchmiljö. Vi skulle inte erbjuda Ebba detta om vi inte såg att hon är redo, säger tränaren Rickard Johansson.

Under onsdagskvällen spelar Kif Örebro mot BK30 i svenska cupen där en plats i nästa års gruppspel finns i botten för segraren. Cabander är uttagen i truppen och kan då få göra tävlingsdebut för klubben. Under våren deltog hon i ett par av lagets försäsongsmatcher.

– Vi tjatar om att vi ska ha unga hungriga talangfulla spelare i vårt damallsvenska A-lag, men så är det verkligen. Vi är stolta över att vi både har en av seriens lägsta snittåldrar och fin representation i ungdomslandslag. I Ebba ser vi en ljus framtid tillsammans med Kif Örebro, och därför känns det riktigt bra att vi nu kan erbjuda henne ett damallsvenskt A-lagskontrakt. Det här en viktig pusselbit i ett långsiktigt lagbygge som vi håller på med, säger sportchefen Jonas Nilsson.

Kif Örebros truppbygge inför 2022

Klara spelare, målvakter: Tove Enblom, Moa Öhman.

Försvarare: Ebba Cabander (kontrakt till 2023), Sophia Redenstrand, Maja Regnås, Berglind Rós Ágústsdóttir.

Mittfältare: Olivia Mattsson, Alma Nygren, Emilia Pelgander, Anna Sandberg, Wilma Öhman.

Anfallare: Heidi Kollanen, Cassandra Larsson, Amanda Rantanen.

Utgående kontrakt: Lisa Davidsson (målvakt), Frida Abrahamsson (back), Sanna Kullberg (do), Elli Pikkujämsä (do), Jenna Hellstrom (mittfältare), Nathalie Hoff Persson (do), Jessie Scarpa (do), Carly Wickenheiser (do), Dessislava Dupuy (anfallare), Sara Lilja-Vidlund (do).

Klara förluster: Cecilía Rán Rúnarsdóttir (målvakt, Everton)