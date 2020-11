Kif Örebro-stjärnan är uppvuxen i proffscirkusen – har aldrig slutat flytta runt: ”Brukar säga att vi är nomader”

De sista minuterna på Behrn arena blev inte mycket att komma ihåg.

Tröstlösa bollar i djupet, en resultatlös kvitteringsjakt i allsvenska avslutningen mot Piteå.

Men för Lindsay Agnew, 25, handlade känslorna när hon klev av konstgräset mindre om förlusten – även om den sved – och mer om att det var dags att bryta upp, igen.

Förra året spelade hon för Houston Dash i amerikanska proffsligan NWSL. I år inledde hon med fem matcher för Sydney FC i australiska ligan, där hon spelade 90 minuter både i semifinalsegern mot Melbourne City och i finalförlusten mot Melbourne Victory, innan hon åkte till USA och spelade cupturneringen som ersatte årets NWSL-säsong, för North Carolina Courage.

När Agnew lånades ut från North Carolina till Kif Örebro, med start i början av augusti, blev det hennes fjärde klubb på mindre än ett år. Och för fjärde gången på lika kort tid lämnar hon nu en spelargrupp hon precis lärt känna.

– Mina kompisar bara skrattar åt mig. Det här året när det varit så mycket reserestriktioner i världen så har jag varit runt mer än någonsin och spelat i tre världsdelar. Det är helt galet, men jag gillar det, säger hon.

Det där är bara ett exempel på Agnews ganska osentimental inställning. Så har proffsidrotten och dess ständiga flyttcirkus varit en del av hennes liv sedan starten. När hon föddes i mars 1995 var pappa Gary Agnew huvudtränare för ishockeylaget Kingston Frontenacs i en av de största kanadensiska juniorligorna, och sedan har flyttlasset gått vidare gång på gång: 1997 till London, Ontario, 2000 till USA och AHL-klubben Syracuse Crunch i delstaten New York, och 2006 till Columbus – där pappa Agnew blev assisterande tränare i NHL-laget Blue Jackets.

När han 2012 och 2014 fortsatte till Saint Louis respektive Pittsburgh för samma jobb hos Blues och Penguins blev Lindsay kvar i Ohio, där hon gick på high school och college och spelade sin fotboll för skollagen.

– Vi i familjen brukar säga att vi är nomader, vi flyttar runt hela tiden. Det är liksom det normala för mig, det finns i generna. Vi flyttade med pappas jobb under hela min uppväxt, och det är ju som det är med proffsidrott: Man blir ”hired and fired all over the place” (ungefär ”inhyrd och sparkad hit och dit”), säger Lindsay och skrattar.

– Sedan bestämde jag mig visst för att ge mig in i samma bransch och också bli hired and fired …

Hur man klarar det mentalt? Man skaffar vänner längs vägen. För Agnews del till exempel Cali Farquharson, som hon spelade med i NWSL-laget Washington Spirit 2017. Nu återförenades de i Kif, och har inte bara spelat fotboll ihop under tre månader utan dessutom delat lägenhet.

När säsongen nu är över ska de dessutom på en Norrlandstripp tillsammans, för att uppleva ”det arktiska Sverige”.

– Vi hade egentligen tänkt oss en rundresa i Europa, men det går ju inte med coronan. Så det blir Norrland i stället. Först ska vi till Luleå och sedan vidare till Kiruna. Vi ska besöka ishotellet och hoppas få se norrsken och renar och älgar … Det är planen, säger Agnew, som trivts under sina månader i Örebro.

– Det har varit helt fantastiskt. Jag har träffat så många underbara människor och jag älskar verkligen den här staden: Bara en sådan sak som att man kan cykla överallt, och Stadsträdgården – jag älskar både restaurangen och parken runtomkring och har varit där typ varje dag. När jag kom hit blev vi kompisar med några av spelarna i Örebro Black Knights, så vi hängde en del med dem och åkte och badade och spelade paintball och gjorde alla turistiga grejer som man ska göra i Örebro. Det enda som varit tråkigt är coronan, att man inte kunnat hälsa på supportrarna och att det inte fått komma in så många åskådare. Och senaste månaden har det blivit lite striktare så att man har fått tänka efter i allt man gjort för att undvika viruset.

På fotbollsplanen tog det en handfull matcher innan Agnew kom ikapp fysiskt och in i spelet, men nio av de tio sista matcherna spelade hon från start, som wingback i Kifs 3–5–2-uppställning.

– På slutet tycker jag att jag presterat på den nivå jag vill ligga på. Det enda som grämer mig är att jag inte lyckades göra något mål. Fotbollen i allsvenskan är definitivt tuffare och mer aggressiv än den i USA och Australien. Där blåser domarna av innan det hinner hetta till, här får man använda kroppen på ett annat sätt för att försvara bollen. I början tänkte jag ”oj, de här spelarna är verkligen stora och starka och kommer in hårt”, men nu när jag anpassat mig har det adderat ett element till mitt spel som jag saknat, säger hon.

– Jag försökte att inte ha för stora förväntningar när jag kom hit, och jag har verkligen blivit positivt överraskad. Både spelmässigt, av lagkamraterna, tränarna, faciliteterna … Det har varit en jättebra tid.

Men någon förlängning av lånet är inte aktuellt. För ett par veckor sedan meddelade North Carolina Courage att de utnyttjat en klausul i Agnews kontrakt som förlängt avtalet över 2021. Därmed ska hon tillbaka och spela i NWSL som preliminärt startar i mars.

Dessutom intensifieras nu förberedelserna inför OS i Tokyo till sommaren, dit Agnew hoppas ta en plats i den kanadensiska truppen efter att i fjol ha spelat VM i Frankrike.

– OS är den ultimata drömmen inom fotbollen, det största man kan få vara med om. Det var surt att det blev uppskjutet i somras, men det har samtidigt gett mig mer tid för att utvecklas som fotbollsspelare så att jag är redo för en större roll. Det snackas om att första landslagslägren sedan pandemin startade ska hållas i januari eller februari, och det vill jag vara en del av, så då kommer jag vara på plats, säger hon.

Var hon kommer hålla till fram till dess är lite oklart. Familjen bor numera i Utica, utanför New York, där pappan är assisterande tränare i AHL-laget Comets.

– Jag har tänkt att hälsa på dem efter det här långa, konstiga året, men jag vet faktiskt inte var de håller hus för tillfället. Det är ju inte klart när AHL-säsongen startar, och de har både ett boende i Kanada och ett strandhus nere i Florida, så det kanske blir där vi firar jul. Jag ser bara fram emot att få träffa dem igen oavsett var det blir.