Kif Örebro utslaget ur svenska cupen – trots stark avslutning mot Eskilstuna

Kif Örebro hade inte ett på förhand optimalt läge att ta sig vidare till slutspel i svenska cupen, men chansen fanns alltjämt inför den avslutande gruppspelsmatchen. Det som krävdes var seger hemma mot Eskilstuna United, samtidigt som Hammarby inte skulle slå Sundsvall med mer än ett måls större marginal än Kif.

Hemmalaget öppnade matchen bra från start och var under matchens fem inledande minuter nära att hitta fram till en målchans som hade kunnat betyda en riktig drömstart. Istället skulle matchbilden förändras.

Under den första halvleken var det Eskilstuna som styrde och ställde i störst utsträckning. Även om de inte radade upp heta målchanser, så skulle de ändå få med sig ett mål in till halvtidsvilan. Det efter att ett inlägg runnit igenom hela straffområdet innan Anna Oskarsson kunde stöta in bollen från nära håll vid bortre stolpen.

I den andra halvleken spelade Kif upp sig rejält och man skapade ett stundtals stort offensivt tryck. Så småningom skulle man också få dit en kvittering.

Jenna Hellstrom sprang i djupet och drogs ner i straffområdet, trots att hon inte såg ut att hinna fram till bollen. Domaren blåste straff och från elva meter kunde Karin Lundin sätta dit sitt sjunde mål under försäsongen.

Hellstrom var fortsatt Kifs bästa vapen. Lite senare i matchen kom hon halvt fri från vänstersidan i straffområdet, men vänsterskottet stoppades av målvakten Emma Holmgren.

Men fler chanser skulle komma. Först högg Hellstrom på en boll inne i boxen som var nära att hitta rätt, men hon hann precis inte fram. Med tio minuter kvar kom hon sedan loss på nytt, men den gången gick avslutet över.

Närmre än så skulle aldrig Kif komma. Samtidigt sprang Hammarby ifrån Sundsvall rejält på slutet och matchen som stod 2–0 med 20 minuter kvar att spela, slutade till sist 6–1.

Resultaten innebär att Eskilstuna är klart för slutspel, samtidigt som Kif Örebro är utslaget för den här gången.

Nästa inplanerade träningsmatch just nu är den mot Mallbacken den 10 april, vilket också är genrepet inför den allsvenska säsongen.

Matchfakta

Kif Örebro–Eskilstuna United 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (36) Anna Oskarsson, 1–1 (66) Karin Lundin (straff).

Varningar, Kif: –. ESK: –.

Domare: Sara Wiinikka, Svensbyn.

Publik: –.

Kif Örebro (4–2–3–1): Tove Enblom – Frida Abrahamsson (K), Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä, Sophia Redenstrand (ut 77) – Berglind Rós Ágústsdóttir, Carly Wickenheiser – Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman (ut 77), Jenna Hellstrom – Karin Lundin.

Avbytare: Cecilia Rán Runarsdottir (mv), Olivia Mattsson, Jessie Scarpa (in 77), Dessislava Dupuy (in 77), Emilia Pelgander, Anna Sandberg.