Kif Örebro vann dragkampen om landslagsspelaren – här är heta prestigevärvningen: ”En potentiell nyckelspelare”

Redan under måndagen hintade Kif Örebros sportchef om att man hade en tung värvning på gång. Nu står det klart att detta nytillskott är U23-landslagsspelaren Nathalie Hoff Persson, 22. Hon hämtas senast från spel i Limhamn Bunkeflo som åkte ur damallsvenskan.

– Det är en väldigt allsidig och duktig fotbollsspelare för det första. Sen har hon stor erfarenhet trots hennes ringa ålder, vilket vi tycker är jättepositivt, säger sportchefen Jonas Karlberg.

Vad är det för spelartyp ni får?

– Hon kan spela både centralt och på kanten på mittfältet. Hon är duktig med bollen och de största kvalitéerna har hon offensivt. Jag tycker att hon borde gjort lite fler poäng och det är väl något vi hoppas att hon kommer att kunna göra hos oss.

Har ni följt henne länge?

– Vi har haft koll på henne och scoutat henne redan inför den här säsongen, så hon har funnits på vår radar. Hon passar bra in på profilen som vi vill jobba med i och med att hon är ung, har skapat erfarenhet, men det finns potential att utvecklas vidare. Sen när LB07 åkte ur, så är det klart att man tittar på spelare där som inte till ta steget ner.

Hoff Persson har tidigare också spelat för Rosengård och Kopparbergs/Göteborg. Totalt har hon 99 allsvenska matcher på cv:et och har svarat för sex mål. Dessutom har hon gjort ett utlandsäventyr i Sporting Lissabon och med alla dessa meriter var hon ett eftertraktat byte för de damallsvenska klubbarna.

– Det tror jag säkert. Jag vet bara en klubb som hon pratat med tidigare i år, men som hon tackade nej till. Det skulle förvåna mig om det inte var fler klubbar som ryckte i henne. Hon säger att hon väljer oss för vårt sätt att spela fotboll och jag skulle absolut se det som en nyckelvärvning för oss.

Hur viktig kommer hon att bli?

– Det är alltid svårt att säga, men när man planerar så har man olika roller i ett lag och hon är en potentiell nyckelspelare för oss. Även om hon är ung, så har hon stor erfarenhet.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund, Maja Regnås.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar), Nathalie Hoff Persson (kontrakt över 2021, ny från Limhamn Bunkeflo).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).