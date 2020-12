Kif Örebros bomb – kanadensiska VM-spelaren gör comeback: ”Passar perfekt – en toppspelare i damallsvenskan”

14 matcher, två mål.

Det är Jenna Hellstroms statistik från allsvenskan 2019.

Den säger – inte särskilt mycket alls. För på planen var kanadensaren förmodligen den offensivt viktigaste spelaren under en säsong där Kif Örebro stormade fram som ligans bästa nykomling på tio år, och under sommaruppehållet spelade hon VM.

Efter rätt misslyckade sejourer i Rosengård, Djurgården och Växjö 2017 och 2018 spelade Hellstrom via succén i Kif till sig ett kontrakt med Washington Spirit i den nordamerikanska proffsligan NWSL, men efter en i stora delar inställd säsong väljer hon nu alltså att återvända till Sverige och Kif. En värvning som klubbens sportchef Jonas Nilsson (tidigare Karlberg) betecknar som en bomb.

– Vi har varit ganska tydliga med att vi måste skapa ytterligare några offensiva hot i laget. Karin (Lundin) har delvis ersatt Jenna i år, och Heidi (Kollanen) bidrog jättemycket, men eftersom det är tveksamt hur mycket Heidi kommer kunna vara med 2021 på grund av korsbandsskadan så har vi tittat noga på hur vi kan skapa offensiva hot från vårt kantspel, och där passar Jenna perfekt, säger han och fortsätter:

– 2019 visade hon att hon är en toppspelare i damallsvenskan. När man tittar på och analyserar skillnaden i vårt offensiva spel när hon var med respektive när hon var skadad, i slutet av säsongen, så ser man att hon låg bakom väldigt, väldigt mycket. Det känns otroligt bra att få tillbaka henne. Hon besitter en väldigt hög högstanivå. Hon kan göra sin spelare en mot en och ställa frågor till motståndarna som gör att vi blir mer svårlösta.

Hellstroms äventyr i NWSL blev inte alls vad hon hoppats på. Själva ligan ställdes in, och i stället spelades två miniturneringar – en på sommaren och en på hösten. Washington åkte ut i kvartsfinal i den första, slutade trea i den andra, och under de nio matcherna var Hellstrom bara med i startelvan två gånger, fick därtill fyra inhopp. Den 23 december meddelade Washington att de valt att bryta hennes ett plus ett-åriga avtal efter första säsongen.

– Det blev en väldigt konstig säsong, och hon har uttryckt att hon inte fick det förtroende som hon hade hoppats på från tränaren (Richie Burke). Och när hon fick spela var det oftast som ytterback, en lite för defensiv roll utifrån vad hon själv och vi tycker. Där trivs hon inte jättebra, där använder man inte hennes spetsegenskaper jättemycket, säger Karlberg.

I Kif Örebro är Hellstrom precis som förra gången i första hand tänkt som ytter, i andra som anfallare.

– Jenna har uttryckt att hon trivdes så bra här, att det var hennes bästa tid som fotbollsspelare både prestations- och trivselmässigt. Det var ömsesidigt att hon kommer tillbaka, hon kontaktade oss också för att kolla läget. Och när vi kan få in en spelare som Jenna, som känner till oss och stan och den svenska fotbollen och kulturen – då vet vi att vi får en spelare som kommer in och presterar från dag ett.

Hellstroms avtal är ettårigt och gäller från den 1 mars, precis som amerikanska nyförvärvet Carly Wickenheisers. De båda missar därmed de två första månaderna av försäsongen, men är på plats till den första tävlingsmatchen i svenska cupen, hemma mot Hammarby den 13 mars.

– Beroende på hur världsläget ser ut så tittar på vi om Jenna kan ansluta lite tidigare i träning. Men senast den 1 mars kommer hon att vara här, säger Nilsson.

Kif Örebro har en tredje nordamerikansk spelare på väg in, bara detaljer återstår. Det kan bli klart före nyårsafton.

– Det är en central, offensiv spelare som kan bidra på både mittfält och i anfallet. Går det i lås har vi bara en plats kvar, en som vi håller öppen in i januari för någon av dem som ska provspela med oss eller för någon annan.