Kif Örebros ordförande stänger inte dörren för hopslagning med ÖSK: ”Blir det bäst för våra tjejer...”

Precis som till exempel Malmö FF, Elfsborg och Örgryte går ÖSK i tankar på att ta sig in i damfotbollen på elitnivå. Det berättade Simon Åström för NA-sporten tidigare under fredagen. Något som såklart kommer att påverka stadens damallsvenska lag Kif Örebro på ett eller annat sätt.

– Jag skulle varit förvånad om de inte tänkte i de här banorna och inte såg samma utveckling som resten av världen. Så det förvånar mig inte. Skulle de starta ett damlag skulle det bli en ökad konkurrens. Nu är vi det laget som finns och som man vill ta sig till som ung fotbollstjej, men då skulle vi förlora den ställningen som unika, säger Kif Örebros ordförande Fredrik Stengarn.

Kif Örebro har en historia med tuff ekonomi och det är också något som skulle bli en stor utmaning om ÖSK slår sig in på damfotbollsscenen i staden.

– Vi har vår ekonomiska bakgrund och jag gissar att sån klubb som ÖSK med nya tv-pengar skulle kunna göra en offensiv satsning. Partnermässigt så skulle man också jobba mot i princip samma pengar. Det skulle bli en ökad konkurrens och en utmaning ekonomisk.

Finns det plats för två elitlag i Örebro?

– Jag tror att det kan bli tufft. Det är en så stark idrottsstad med hockey, volleyboll, innebandy och andra som redan jagar partnerpengar. Skulle Örebros näringsliv orka det när det är tufft som det är nu? Jag tror att det skulle vara där som skon klämmer. Samtidigt hade det varit kul om det fanns ett till lag med derbyn och så, men jag tror att det hade blivit tufft för Örebro som stad att klara en sån situation.

Vad har ni för dialog med ÖSK i nuläget?

– Historiskt har vi haft dialoger till och från, men det har aldrig riktigt klickat att göra något gemensamt. Det pratas om att en sammanslagning skulle vara bra med en helhet och ekonomisk styrka. Men det finns hinder och som i Malmös fall är det medlemmarnas inställning. Under min tid som ordförande har vi regelbundna dialoger och samarbeten om lägenheter eller sportsliga frågor kring Behrn arena, men just nu finns ingen dialog i just den här frågan.

Skulle det vara ett alternativ för er att gå ihop med ÖSK?

– Vi kommer att behöva ta det med våra medlemmar också som får vara med i en sån process. Men jag tror att man ska ha grundinställningen att den lösningen som ger Örebros fotbollstjejer bäst förutsättningar är den som bör eftersträvas. Sen om det är att Kif Örebro fortsätter eller att ÖSK kör parallellt eller gemensamt – det får utrönas av dialog. Blir det bäst för våra tjejer att gå ihop med ÖSK, så känns det orimligt att inte följa det spåret.

