Kina hotar NA för tredje gången – försöker åter påverka vad som skrivs: ”Vill skrämma till tystnad”

NA:s ledarskribent Lars Ströman har tidigare varit uthängd på Kinas ambassads hemsida för vad han skrivit om Taiwan. Sedan har han fått ett hotfullt mejl, där man fortsätter med försöken att påverka det han skriver. På måndagen fick han ett tredje mejl.

– Jag uppfattar det som att man vill skrämma till tystnad. Man vill hindra journalister och andra opinionsbildare att skriva kritiskt om Kina, säger Lars Ströman.

– Det är bedrövligt att Kina fortsätter att försöka få honom att ändra hållning i frågan om Taiwan, säger Anders Nilsson.

Lars Ströman påpekar att han kan sin historia och vet att Taiwan är väldigt känsligt för Kina.

– Det man vänder sig mot är att jag kallar den här personen från Taiwan för ambassadör. Sedan har jag i texten förklarat att formellt är han inte ambassadör, men att han är ambassadör i praktiken och representerar Taiwan i Sverige, säger han.

I slutet av mejlet, som enbart är undertecknat med "Embassy of China in Sweden", höjs tonen.

"We will continue to take all necessary measures to safeguard national sovereignty and territorial integrity.”

– "All necessary measures" betyder alla nödvändiga åtgärder och det är nyckelord för användning av våld i diplomatiska sammanhang, säger Lars Ströman.

Känner du dig hotad?

– Jag reser inte till Taiwan via Kina. För ett år sedan reste jag via Hongkong, som är en del av Kina, och det kommer jag inte att göra mer. På det sättet känner jag mig hotad, säger Lars Ströman.

Påverkas du av mejlen?

– Det kommer påverka mig på det sättet att jag kommer att skriva en kritisk artikel om Kina. Men inte på något annat sätt. Det här visar hur oerhört viktigt engagemanget för demokratin är, och är man engagerad för demokratin måste man försvara Taiwans demokrati, säger Lars Ströman.

Anders Nilsson är inne på samma linje.

– NA kommer aldrig att låta sig skrämmas till tystnad, säger han.