Kinesiska sötvattenmaneter funna i Sörsjön: "Jag trodde inte mina ögon när jag såg maneter i sjön"

Familjemedlemmarna sprang över till relingen för att med egna ögon se att det verkligen fanns maneter i Sörsjön. Det visade sig vara kinesiska sötvattenmaneter som överraskade familjen Forsberg. Att de vet detta beror på att sonen Mathias drog sig till minnes något han hört på radion när de gjorde den ovanliga upptäckten.

– Jag hade hört ett program som handlade om främmande arter och att det fanns en app man kunde rapportera in sådana fynd på, säger Mathias Forsberg.

– Vi försökte fånga några av maneterna med hjälp av en hink och glas som fanns på flotten, säger Gert. Forsberg.

Fångsten fotograferades och bilderna skickades in till Havs- och Vattenmyndighetens inrapporteringsfynd.

– Det tog bara någon timme så ringde Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium upp och var mycket intresserade av vår upptäckt, säger Gert Forsberg.

– Efter några dagar kom det provrör fyllda med etanol som vi skulle fylla med ett 60-tal maneter, fortsätter han.

Sagt och gjort och de fyllda provrören skickades till Göteborg Marinbiologiska Forskningslaboratorium.

– Vi vill göra en genetisk analys av fynden för att få reda på hur de spridit sig till Sörsjön. Det gör vi genom att jämföra med andra fynd som gjorts i Östergötland och i sjöar på Västkusten, säger Doris Björling Mastersstudent på Göteborgs universitet.

Maneternas polyper fäster vid andra djur och sprider sig via dessa

När tidningen besöker Gert och Mathias Forsberg går vi ner till bryggan för att se. Och visst, ungefär trettio centimeter under vattenytan syns de och ser ut som små miniatyrkopior av den på västkusten så välkända öronmaneten. Vi fångar några stycken och placerar dem i ett dricksglas.

– Det är märkligt att plötsligt hitta dessa maneter i sjön. Jag har inte hört talas någon granne som sett några innan jag och min familj gjorde det, säger Gert Forsberg.

Hur maneterna kommit dit är en gåta även för forskarna.

– En teori är att de sprids via inplanterade fiskar eller signalkräftor. Maneternas polyper fäster vid andra djur och sprider sig via dessa. En annan teori är att de sprider sig genom att båtbryggor flyttas från en sjö till en annan. Ytterligare en teori är spridningen sker via prydnadsväxter, säger Doris Björling.

Hon förklarar att den första kända observationen av kinesiska sötvattenmaneter utanför deras naturliga utbredningsområde skedde i Regents Park i London.

– Och det var på 1800-talet. Sedan dess har de spridit sig till jordens alla kontinenter förutom Antarktis, säger Doris Björling.

Den kinesiska sötvattensmaneten klassas i dagsläget som en potentiellt invasiv främmande art. Hur stor dess påverkan är i sjöarna den sprider sig i är oklart.

– Maneterna är nässeldjur och även om de inte är giftiga för människan så äter de djurplankton och kan påverka andra planktonätare i ekosystemet om de blir för många, säger Doris Björling.

Maneterna är ett tecken på att något är ur led i naturen

Att de skulle frysa ihjäl när isen lägger sig på Sörsjön och på så sätt försvinna är inget att räkna med.

– De kinesiska sötvattenmaneterna har mycket tåliga vilostadier. Går vattentemperaturen under 10 grader kan deras polyper bevaras under decennier och utvecklas till nya maneter när omständigheterna är de rätta. Maneterna kan alltså plötsligt vara tillbaka i miljöer de varit borta ifrån under årtionden, säger Doris Björling.

För manetupptäckaren Gert Forsberg är denna nya art i Sörsjön trots all uppståndelse något han helst sluppit upptäcka.

– Det är inte roligt när man tänker efter. Maneterna är ett tecken på att något är ur led i naturen, säger han.

Fakta om kinesiska sötvattenmaneten:

Den kinesiska sötvattensmaneten klassas som en potentiellt invasiv främmande art och finns med i inrapporteringssystemet ”Rappen” som har utvecklats av Havs- vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Sötvattensmaneterna tillhör gruppen hydrozoer och ingår tillsammans med de ”vanliga” maneterna och koralldjuren i gruppen nässeldjur. Under sommar och höst kan man hitta dem i sjöar runt om i världen, men de kommer ursprungligen från Kina. De blir cirka 20-25 millimeter stora. De är ofarliga för människor.

Källa: Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.