Kiss-och-bajs-humor eller smarta oneliners – vad skrattar du åt?

Humor är notoriskt svåranalyserad, och lyckas man väl nagla fast vad komiken består av, likt en mygga under tummen, dör den oftast genast.

Så det är med viss försiktighet som jag närmar mig Peter K Anderssons ”Komikerns historia”, avskräckt av tidigare akademiska försök att pressa in skratten i laboratoriet.

Förvisso analyserar Peter K Andersson de komiker som han porträtterar, men fokus ligger mer på att presentera individerna och redogöra för vad deras humor bestod av och vilken kontext de verkade i. Analyser av humor är också lättare att förhålla sig till när den tid som skildras ligger på tryggt avstånd från vår egen. Därför skruvar jag också på mig allt mer när jag närmar mig bokens slut och kapitlen om komiker som Steve Martin och Richard Pryor.

Det är inte en humorns historia som författaren har tecknat, bör påpekas, utan en komikernas historia med det performativa i fokus.

Peter K Andersson träder in i komikernas historia relativt sent, med 1400-talshovnarren Pietro Gonnella, och även om det finns komiker tidigare som hade varit minst lika intressanta och epokgörande, blir det vanskligare att lyfta fram historiska personer ur källorna ju längre tillbaka i det förflutnas dimmor man trevar sig fram.

Nog hade man kunnat koncentrera sig mer på skilda tidsperioders humor snarare än individer, och därmed vidgat perspektiven mer, men det hade varit att önska en annan bok. Individcentreringen har både för- och nackdelar – till fördelarna hör definitivt att historien som berättas blir mer levande. Andersson lägger också in en brasklapp om det västerländska perspektivet som är allenarådande, men det stör åtminstone inte mig. Återigen – att önska någonting annat hade varit att önska sig en annan bok, förmodligen ohanterlig till sitt format.

Författaren, som är verksam som lektor i historia vid Örebro universitet, lyfter fram 20 komiker och bland dem finns allt från Shakespeares clown Will Kemp till Charlie Chaplin. Urvalet baseras inte på vilka som har varit roligast – hur ställer man en hovnarr mot en ståuppkomiker? – utan på vilka som kan sägas ha varit banbrytande, tillfört komikerns värv nya element.

Vad vi skrattar åt kanske mer skiljer sig mellan vilka vi är än var i världen vi lever och under vilken tidsepok.

Varför har han valt just dessa personer? Tycke och smak blir allt mer framträdande mot bokens slut, medan tidigare seklers komiker ter sig mer objektivt utvalda. Även om det är svårt att bedöma urvalet rättvist, då mina kunskaper om 1900-talets komiker är avsevärt större än kunskaperna om renässansens lustigkurrar.

Boken är som mest intressant när mina fördomar utmanas, som att den äldre humorn var mer grovkornig och att inslagen av social kritik blivit tydligare ju längre fram i historien vi kommit. Men en sådan fördom räknar inte med en komiker som kvinnliga narren Mathurine, som drev med mäns misogyni. En annan bild som nyanseras är att komikerns status har höjts med åren. Visst kunde medeltidens gycklare leva i samhällets utkant, men hovnarrarna tillhörde eliten och smädade makten från en bekväm insiderposition. I modern tid kunde tv-komikern David Letterman skryta om att vägen till Vita Huset gick via hans studio, men samtidigt finns det få som man så öppet kan ringakta som tredje klassens komiker som står och svettas på en ståuppscen till en bedövande tystnad.

Vad vi skrattar åt kanske mer skiljer sig mellan vilka vi är än var i världen vi lever och under vilken tidsepok. Kiss-och-bajs-humorn var mer accepterad i vidare kretsar under renässansen än vad den är i dag, men den är fortfarande stor i vissa kretsar. Den intellektuella humorn har en större publik i dag, men den fick sina applåder även under 1700-talet. Och var i ett land man är bosatt, landsbygd eller universitetsstad, kanske skiljer mer på vad som är godkända skratt än i vilken västerländsk nation hemmet finns.

Till sist: Bara en svensk komiker letar sig in i boken, bondkomikern Skånska Lasse, och det är nog ett rimligt urval sett till Sveriges inflytande över världens komik.

LITTERATUR

Peter K Andersson

"Komikerns historia"

(Natur och Kultur förlag)