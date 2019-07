Kjäll om Omoh-affären – uppges vara klar för Mjällby: "Finns intresse från flera lag"

Twitterprofilen Darlin Musa har under den senaste tiden avslöjat flera affärer i superettan och allsvenskan. Han var bland annat först med uppgifter om att Albin Ekdals lillebror skulle lämna IK Frej i superettan för Hammarby, Johan "Sheriffen" Perssons övergång från Helsingborg till Öster, Petar Petrovics transfer från Öster till Västerås SK och spanjoren Alex Portillos kontrakt med Elfsborg.

Under tisdagen kom Darlin Musa med uppgiften att Michael Omoh lämnar ÖSK för spel i superettan och tabelltvåan Mjällby AIF. Blekingeklubben är tillbaka i superettan i år och jagar redan en plats i allsvenskan nästa säsong.

ÖSK-managern Axel Kjäll bekräftar att det finns ett intresse för spelaren men dementerar samtidigt att affären redan skulle vara klar.

– Han är inte klar, det kan jag säga. Men jag kan bekräfta att det finns ett intresse för honom från fler än ett lag. Det är av två olika anledningar. Han är en spelare med stor allsvensk rutin och andra klubbar ser att han inte får så mycket speltid hos oss. Och dessutom har han ett avtal som går ut i år.

Det kan gå snabbt i och med att övergångsfönstret är öppet just nu.

Är Mjällby aktuellt?

– Jag varken kan eller vill kommentera specifika klubbar. Det jag kan säga att det finns intresse.

Finns det något konkret just nu.

– Nej, inget som ligger färdigt på bordet. Men det kan gå snabbt i och med att övergångsfönstret är öppet just nu.

Michael Omoh har haft svårt att övertyga Axel Kjäll om att ge honom en plats i startelvan den här säsongen.

Det har blivit två matcher från start, mot Falkenberg i premiären och hemma mot Kalmar FF. Resten av de åtta insatserna har varit inhopp i andra halvlek. Under sommaren har Michael Omoh haft besvär med ett knä under perioder och under de senaste fem allsvenska matcherna har det bara blivit totalt nio minuters spel.

Sedan är det alltid en konkurrenssituation där han har varit lite in och ut i laget.

Vad tänker du kring Michael Omohs situation i ÖSK?

– Vi har jobbat tillsammans i tre år och jag tycker att han är en spelare som har varit och är nyttig för klubben. Han har en förmåga att förändra matcher, framförallt med sina offensiva egenskaper. Sedan är det alltid en konkurrenssituation där han under perioder varit lite in och ut i laget. Men det är en spelare som har gjort sitt yttersta för klubben och som kommer att fortsätta att göra det så länge som han är här.

Hur har han reagerat när han inte har fått spela?

– Som alla spelare har han varit besviken. Men jag tycker att jag har varit ganska bra på att under den här våren förklara varför han har varit in och ut i laget. På slutet har det blivit mindre speltid och det klart att han har varit besviken, och det ska man vara när man inte får starta matcher

Michael Omoh kom till ÖSK från Östersunds FK sommaren 2016. Hittills har det blivit 76 matcher i allsvenskan med poängmässig utdelning i form av tre mål och elva målgivande passningar.

