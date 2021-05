Klart: De blir nya assisterande i Örebro Hockey

Under måndagen bekräftade Örebro Hockey att både Jörgen Jönsson och Christer Olsson lämnar klubben. Olsson presenterades under förra veckan av schweiziska Bern, medan Jönsson uppges vara på väg till Davos.

Som ersättare till de båda har Stefan Nyman och Stefan Klockare ryktats vara på väg in, där Sportbladet uppgav under måndagen att Nyman är klar för Örebro.

Nyman fick under förra veckan lämna HV71 efter att klubben degraderats till hockeyallsvenskan, och Klockare tackades igår av officiellt av Skellefteå AIK. På tisdagen står det klart att de båda nu blir Örebro Hockeys nya assisterande tränare.

– Vi hade ett starkt tränarteam under den gångna säsongen och nu får vi in två nya pusselbitar som kommer med nya influenser som kommer att leda till att jag utvecklas som ledare, säger Niklas Eriksson till klubbens hemsida.

Klockare, som har 18 säsonger som tränare i Skellefteå på meritlistan, kommenterar sitt nya kontrakt så här:

– Jag har trivts jättebra under mina år i Skellefteå, men allt har sin tid. Jag landade i att jag var redo att testa något nytt och Örebro presenterade ett intressant upplägg som jag kände att jag ville vara med på. Niklas Eriksson känner jag sedan tidigare och Örebro är en klubb som är på väg uppåt och som tar kliv. Jag tycker även det är kul att se hur Örebro har tagit kliv på juniorsidan. Jag följer med noggrant där och jag tycker att det ser spännande ut. För mig är det en viktig del. Att kunna slussa in unga spelare betyder mycket för klubben, supportrar, partners och hela staden. Jag ser framemot att komma in med min erfarenhet och påbörja en ny resa med Örebro.

Nyman har en tuff år bakom sig då han missade stora delar av säsongen efter att ha insjuknat i covid-19, men i en intervju på klubbens hemsida säger den förre HV71-tränaren att han i dag mår mycket bättre.

– För mig har det varit ett väldigt annorlunda och tufft år. Man får ett helt annat perspektiv och en stor respekt för sjukdomen. Men nu mår jag mycket bättre och blickar framåt. Jag känner att Örebro är på en spännande resa. Det har hänt mycket bra och det är en klubb som verkligen vill något. Den resan vill jag vara med på och jag ser framemot att få komma igång och jobba, säger Nyman.

Både Klockares och Nymans kontrakt sträcker sig över säsongen 2022/23.