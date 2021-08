Klart – de får lärlingskontrakt med Lif Lindesberg: ”Driver träningskulturen framåt”

Vänstersexan Jesper Gyllby, 20, från Lindesberg, mittnia David Svensson, 19, från Örebro, mittsexan Tim Eriksson, 18, från Ludvika och mittnian Anton Flood, 19, från Kristinehamn.

Där har ni de fyra spelare som skrivit lärlingskontrakt med handbollsallsvenska Lif Lindesberg inför årets säsong. Samtliga kommer från Lifs egna juniorlag, och kommer varva tiden i A-laget med spel i farmarlaget Lif Blå i division 2. Flood var redan för två säsonger sedan uppe och kände på A-laget, medan Gyllby och Svensson gjorde sina A-lagsdebuter i träningsmatchpremiären hemma mot SHE-laget HK Malmö i helgen. Gyllby noterades dessutom för ett mål i 36–33-förlusten.

– Dessa killar har varit med i träningsmiljön i A-laget ett tag nu och har inte bara tagit följe på den förändring i träningskulturen vi försöker uppnå. Utan dom är med och driver den framåt. Lyhörda, ambitiösa och ödmjuka, säger tränaren Stefan Karlsson till kubbens hemsida.

I matchen mot Malmö fanns också veteranen och notoriske skyttekungen Fatlum Ahmeti med på planen. Han har fortfarande inte skrivit på något kontrakt för säsongen 2021/22, men ser alltså ut att finnas tillgänglig för spel.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander, Tom Shem Tov (ny från Hapoel Rishon Lezion).

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Tim Eriksson (mittsexa, lärlingskontrakt), Jesper Gyllby (vänstersexa, läringskontrakt), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant), Filip Ottosson (högerkant).

Nio meter: Herman Bosson (högernia, kontrakt över 2022/23), Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Anton Flood (mittnia, lärlingskontrakt), Joshua Hayes (vänsternia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Fredrik Karlsson (vänsternia), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Jesper Nilsson (vänsternia), David Svensson (mittnia, lärlingskontrakt), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Martin Boija (högerkant), HK Malmö, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.