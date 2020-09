KLART: Delar av Lindesberg kan stängas av – Lindlöven ställer upp med grindvakter: ”Verktyget för polisen finns nu”

Det har varit helger under sommaren där invånare i Lindesberg störts av hög musik från bilar och allmän oordning bland festande ungdomar och unga vuxna. Och förra helgen urartade en spontan fordonsträff med mycket fylleri, stök och hög ljudvolym.

På lördag 5 september skulle motorklubben SHRA Lindesberg haft sin framflyttade vårmönstring, men tvingades ställa in på grund av corona. Så nu befarar klubben, polisen och kommunen att det ändå kan komma att bli en spontan fordonsträff i Lindesberg. SHRA Lindesberg har därför gått ut med en vädjan till de motorburna att inte komma till Lindesberg.

– Polisen och SHRA har uppvaktat kommunen att vi behöver hjälpas åt inför lördagen, förklarar Henrik Arenvang, kommundirektör. Kommunen har därför bestämt att det tillfälligt får vara förbud mot att köra fordon på vissa gator. Det gör det möjligt för polisen att vid behov stänga av gatorna.

– Om polisen så bedömer har man möjlighet att stänga av kommer man att göra, eller att man inte behöver göra det. Det här verktyget finns nu i deras möjligheter och det är beslutet kommunen tagit.

Så nu är det förberett och klart för att stänga av delar av Lindesberg – om det skulle behövas. Under lördagskvällen kommer ett antal grindar stå förberedda för att användas vid en eventuell avstängning. Frivilliga trafikvakter från Lindlövens IF har åtagit sig att bevaka grindarna under kvällen och föra en nära dialog med polisen om läget förändras.

Avstängningen görs som en del i brottsförebyggande åtgärder.

► Läs också: Polisen förbereder avstängning av centrum: ”En helt ohållbar situation”