Klart: Han blir sista pusselbiten i Indianerna: ”Ingen man säger nej tack till”

Under den senaste veckan har flera delar fallit på plats i Indianernas lag. Den allra sista kom under lördagsförmiddagen. Max Fricke, 23, blir siste man utifrån att hämtas in till klubben.

– Han finns i landslagssammanhang och så kör han i Wroclaw som kom tvåa i polska ligan. Där har han ett snitt på 1,8 och i Sverige har han drygt 1,6, så det vittnar om en riktigt hög kapacitet, säger lagledaren Peter Johansson.

Hur har förhandlingarna gått?

– Vi har haft lite kontakt en tid och han har hört sig för lite. Sedan bestämde han sig för att lämna Rospiggarna för ett tag sedan och han är ingen man säger nej tack till. Han har varit på min önskelista under många år som ett framtidsnamn som kommer att bli väldigt, väldigt bra.

Hur är han som person?

– Det är en väldigt lugn, artig och trevlig kille. Han är seriös och proffsig och framstår nästan som timid. Men det har vi sett på banan att han inte är med hjälmen på. Han vet vad han vill med sin speedway och då blir man bra.

I och med förstärkningen av australiensaren är Indianernas lagbygge mer eller mindre klart till nästa säsong. De stora huvudnamnen blir Chris Holder, Kenneth Bjerre, Mikkel Michelsen och Max Fricke. Därefter kommer en talang med 0,5-snitt köra på reserven och så blir det konkurrens mellan Ludvig Lindgren, Jonas Jeppesen och förmodligen Joel Andersson på de övriga två platserna. Dessutom finns Pawel Miesiac klar som reserv.

– Det känns som ett jättespännande lag att få jobba med. Det är en kombination av unga stjärnor på uppgång och Chris och Bjerre som etablerat sig fint sedan innan. Det är ändå ett lag med stor utvecklingspotential och som inte känns färdigt, vilket gör att det känns inspirerande att jobba med. Samtidigt får vi plats för våra egna juniorer, så det känns som ett spännande lag.

Det enda som återstår nu är att få Joel Andersson och de egna unga förarna under kontrakt. Något Johansson hoppas löser sig inom kort.

– Det är vår absolut övertygelse, men det är inte färdigt förrän det är färdigt. Det har dragit ut lite på tiden att få klart med allsvenskan och hur villkoren ska se ut där. Men nu är den mest hektiska perioden för en lagledare avslutad för den här säsongen.

Känns det skönt att ha laget på plats och kunna blicka fram emot säsongen?

– Så är det verkligen. Sen kan jag inte nog framhålla resterande namn i sportgruppen. Marcus Engman (ordförande) och Simon Gustafsson (marknadschef) har jag haft daglig kontakt med och bollat massa saker med i olika samtal. Det är jätteskönt att ha den kompetensen. Med det sagt ska det bli jätteskönt att kunna blicka framåt eftersom det blev så pass bra som det blev.

Här är en möjlig startsjua för Indianerna

Mikkel Michelsen (2,141), Chris Holder (1,904), Max Fricke (1,687), Kenneth Bjerre (1,650), Jonas Jeppesen (1,250), Ludvig Lindgren (0,917) och Christoffer Selvin (0,500).

Sammanlagt snitt: 10,049 (max är 10,250)