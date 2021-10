KLART: Här är låten Pär från Örebro ska sjunga i Idol – framför ögonen på världsstjärnan

"Inte rätt låtval. Förlåt", sa Anders Bagge.

Katia Mosally sa: "Det här blev tvärstopp".

Men – Pär Lindberg från Örebro klarade sig förra fredagen trots kritiken från juryn.

– Jag var övertaggad. Sångmässigt är jag inte nöjd, men jag menade vartenda ord jag sjöng och det är det viktigaste, sa han.

Nu på fredag är temat "Made In Sweden".

Reglerna är klara: Låten ska vara skapad i Sverige, via producent eller låtskrivare.

Artisten som låten gjort sig känd från behöver dock inte vara från Sverige.

För Pär har låtvalet fallit på Carry you home som gjort sig känd när den framförts av James Blunt. Upphovsmannen bakom är som för så många andra storhits Max Martin.

Under programmet kommer TV4 också gästas av en av världens populäraste artister: Ed Sheeran.

Han har bland annat varit det näst mest spelade artisten på Spotify det senaste årtiondet med hits såsom I see fire och Shape of you.

Idol sänds på TV4 och i TV4 Play fredagar 20.00.