KLART: Här är spelarna som platsar i ÖSK:s allstarlag på 00-talet – Målvaktsikonen, "Kapten Blod" och det danska superfyndet

Målvakt: Anders Karlsson

Kom till Örebro från lilla Byske vintern 1983 och växte ut till en ÖSK-legendar med 413 matcher för klubben, varav 294 i allsvenskan. Ett självklart val som målvakt även om han var hårt utmanad av John Alvbåge som fick hela 592 röster. Tragiskt död i en olycka på Hemfjärdens is 2015.

1) Anders Karlsson 697 (52.25%)

2) John Alvbåge 592 (44.38%)

3) Peter Westman 45 (3.37%)

Högerback: Patrik Anttonen

Den offensiva kantspringaren från BK Forward blev en skicklig högerback i Sixten Boströms hyllade 4-3-3-uppställning i slutet av 00-talet. Debuterade 1999 och spelade hela decenniet som omröstningen gäller. Avslutade karriären som mittback i Degerfors.

1) Patrik Anttonen 731 (55.5%)

2) Patrik Haginge 492 (37.36%)

3) Christopher Pozniak 58 (4.4%)

4) Tommy Wirtanen 36 (2.73%)

Mittback: Tomas Andersson

Spelade 18 A-lagssäsonger efter debuten 1988. Var 2006 med och spelade upp ÖSK i allsvenskan efter tvångsdegraderingen 2004. Avslutade karriären, 38 år gammal, i den avgörande matchen mot Assyriska med blodet rinnande ner på den svartvita dräkten och blev som "Kapten Blod" för evigt inskriven i klubbens historieböcker.

Mittback: Magnus Wikström

Var en late bloomer, hade en lång karriär i BK Forward och Gefle bakom sig när han 30 år gammal värvades till ÖSK. Hann ändå med att spela hela 189 allsvenska matcher mellan 2007 och 2014 och blev en ledargestalt och lagkapten.

1) Thomas Andersson 992 (44.89%)

2) Magnus Wikström 793 (35.88%)

3) Lars Zetterlund 250 (11.31%)

4) Magnus Samuelsson 112 (5.07%)

5) Gustaf Crona 63 (2.85%)

Vänsterback: Samuel Wowoah

Ratades som ÖSK-talang redan 1996 och omvägen till ÖSK blev lång och innehöll många klubbadresser. Men inför allsvenskan 2008 värvades Samuel Wowoah hem till ÖSK och blev en viktig pusselbit i Sixten Boströms lagbygge.

1) Samuel Wowoah 437 (38.37%)

2) Joel Riddez 387 (33.98%)

3) Mikael Danielson 315 (27.66%)

Mittfältare: Lars Larsen

Hade en lång karriär bakom sig i Danmark och Schweiz när kärleken tog honom till Örebro inför säsongen 2003. Då var han 33 år gammal och helt okänd i Sverige. Det tog inte lång tid innan Örebro-publiken insåg att den lille dansken var ett otroligt fynd. Det blev fem säsonger, 1009 matcher och 21 mål innan karriären var över 2007.

Mittfältare: Nordin Gerzic

Nordin Gerzic kom fram som egen produkt men hade inte gjort tävlingsdebut för ÖSK när han lämnade klubben efter 2003. Därefter byggde han sakta upp sin karriär i Rynninge och division 2 innan han redo för comeback inför 2007. Hann spela 62 matcher under 00-talet.

Mittfältare: Alejandro Bedoya

Amerikanen kom till ÖSK på provspel sommaren 2008, reste tillbaka och avslutade sina studier på Boston College innan han var redo för den allsvenska scenen inför allsvenskan 2009. Spelade 24 matcher och tog sin in i USA:s A-landslag där han debuterade i januari 2010. Växte de följande två säsongerna ut till en allsvensk stjärna och såldes till slut för miljonbelopp till Glasgow Rangers. Numera lagkapten och klubbikon i MLS-laget Philadelphia Union.

1) Lars Larsen 1,150 (26.09%)

2) Nordin Gerzic 887 (20.12%)

3) Alejandro Bedoya 778 (17.65%)

4) Fredrik Nordback 415 (9.41%)

5) Per Gawelin 306 (6.94%)

6) Magnus Kihlberg 295 (6.69%)

7) Abgar Barsom 259 (5.88%)

8) Jonas Pelgander 121 (2.75%)

9) Mirza Jelecák 107 (2.43%)

10) Robert Mambo Mumba 90 (2.04%)

Högerforward: Mikael Steen

Debuterade redan 1989 men var kvar i ÖSK under 2000-talets fyra första säsonger innan han lade skorna på hyllan efter säsongen 2003. Spelade på flera olika positioner men främst som höger mittfältare där hans tidiga och svepande inlägg var en viktig del av ÖSK:s offensiva spel under många säsonger.

1) Mikael Steen 633 (43.75%)

2) Marcus Astvald 401 (27.71%)

3) Eric Bassombeng 272 (18.8%)

4) Johan Paulsson 141 (9.74%)

Forward: Niklas Skoog

Det var en liten värvningsbomb när ÖSK hämtade hem den forne allsvenske skyttekungen från proffslivet i Tyskland och 1.FC Nürnberg. Klasscenter som gjorde 15 mål på en och en halv säsong innan han såldes vidare till Malmö FF.

1) Niklas Skoog 627 (45.24%)

2) Kim Olsen 457 (32.97%)

3) Jon Lundblad 67 (4.83%)

4) Paul Oyuga 63 (4.55%)

5) Petter Furuseth Olsen 53 (3.82%)

6) Boniventure Maruti 43 (3.1%)

7) Nedim Halilovic 35 (2.53%)

8) Ricardo Costa 21 (1.52%)

9) Stefan Rodevåg 11 (0.79%)

10) Sebastian Henriksson 9 (0.65%)

Vänsterforward: Roni Porokara

Tog platsen i den här startelvan via en oerhört hård kamp med Mats Rubarth där det till slut bara skiljde två röster till finländarens fördel. Handplockades av Sixten Boström för att spela vänsterytter i det hyllade 4-3-3-systemet som tog ÖSK tillbaka till den allsvenska toppen. Avig och skicklig dribbler som efter säsongen 2010 gick vidare till spel i belgiska ligan.

1) Roni Porokara 487 (45.68%)

2) Mats Rubarth 485 (45.5%)

3) Johan Wallinder 55 (5.16%)

4) Kristoffer Näfver 39 (3.66%)

Tränare: Sixten Boström

Sixten Boström kom till Örebro inför säsongen 2008 och var fast besluten att genomföra sin egen spelidé. Det höll på att kosta honom jobbet efter en riktigt trög start på den första allsvenska säsongen i ÖSK. Men under sommaren värvades Kim Olsen och John Alvbåge in och bitarna föll på plats. ÖSK tog 33 poäng på hösten och slutade till slut sjua vilket följdes upp med en sjätteplats året efter. Sixten Boströms lag lyfte sedan på allvar under de första åren på 2010-talet.

1) Sixten Boström 545 (68.9%)

2) Mats Jingblad 130 (16.43%

3) Patrick Walker 73 (9.23%)

4) Stefan Lundin 43 (5.44%)