KLART: Hon är med i Big Brother – jobbat på Universitetet: ”Känns inte som verklighet”

Det första avsnittet av programmet sänds i dag måndag på Sjuan, C More och Tv4 Play. Big brother är det program där deltagarna blir tv-övervakade och låses in i 100 dagar – utan kontakt med omvärlden.

När NA når Therese Skog på telefon, ett par dagar innan premiären, så sitter hon helt själv i karantän på ett hotellrum i Stockholm. Och självklart så undrar vi hur det känns för henne att ta de första stegen in i huset.

– Jag har fått den frågan från andra också, hur det känns att gå in i huset och om jag är nervös, säger Therese Skog och fortsätter:

– Det känns inte som verklighet än, utan jag tror att jag kommer att vara pissnervös dagen innan. Men just nu är jag glad att jag har jobbet så jag kan koppla bort.

Hon syftar på sitt jobb på Örebro universitet, som administratör.

– Jag jobbar sedan tidigare på Universitetet. Sedan flyttade jag till Stockholm och då var tanken att jag skulle byta jobb. Men det slutade med att jag blev antagen till programmet.

Therese Skog är Elins Skogs storasyster. Elin Skog har medverkar i Ex on the beach, och de båda har växt upp i Karlskoga.

– Jag känner att jag inte hör hemma någonstans just nu. För att plugga flyttade jag till Göteborg och var där i tre år. Sedan blev det Örebro i tre år och nu har jag precis flyttat till Stockholm. Så nu vet jag inte var jag är längre.

Hon sökte till programmet för att det helt enkelt passade bra nu – mellan jobb och bor i en ny stad.

– Att vara med i programmet kan vara svårt att planera in. Man är där inne i runt tre månader som max eller så kan det också bli två veckor. Innan har det helt enkelt inte passat att söka. Det har varit relationer och jag hade en hund precis innan jag flyttade till Stockholm.

– Jag har alltid velat vara med i det här programmet. Jag har tittat på det sedan mina tonår.

Deltagarna testas två gånger för corona innan de stängs in i huset. Och de har också behövt sitta i karantän.

Det är redan under karantänen blir de också av med sina mobiltelefoner för att inte kunna kontakta omvärlden eller lära känna de andra deltagarna som ska vara med. Och i dag stängs de in i huset.

– Jag går in med inställningen att jag ska ha roligt. Jag förväntar mig att det här kommer att bli kul. Men det kommer inte bara bli det, utan det kommer säkert bli något drama eller tjafs.

– Jag tror också att man kan träffa vänner som man kommer att ha kvar på utsidan.

I huset kommer deltagarna kommer att behöva följa husets regler, rösta ut varandra och tittarna kan påverka programmets utgång och innehåll via en app.

Therese berättar att det har funnits en skräckvecka i tidigare säsonger.

– Jag ser fram emot skräckveckan och hoppas att den blir av i år också. Jag gillar skräckfilmer, men så fort det är i verkligheten så fegar jag ur. Det är en skräckblandad förtjusning.

Den som inte röstas ut och är sist kvar i programmet vinner en miljon kronor.

– Jag tror man kommer långt på att man är sig själv, att vara genuin, att respektera folk och att ha roligt. Att man försöker bilda en gemenskap trots att det är en tävling. Alla vill ju vinna pengarna.

Vad gör du om du vinner pengarna?

– Jag skulle jättegärna vilja köpa en lägenhet i Stockholm. Om jag vinner pengarna så kommer de att kunna vara en bra bit på vägen. Jag bor i andrahand och det är jättedyrt. Sparmöjligheterna är inte optimala.

