Klart – Indianerna förlänger med världsmästaren: ”Blir en ännu större och viktigare del i laget”

Regerande världsmästaren Tai Woffinden har bestämt sig för att avstå körning i elitserien 2020 och lämnar därmed Indianerna. Men på torsdagen skrev 2012 års världsmästare Chris Holder på ett nytt kontrakt med klubben.

Australiern, som fyller 32 på tisdag, kom till Indianerna inför 2019 efter elva säsonger i Lejonen och Piraterna, och körde under debutsäsongen in flest poäng av alla indian-förare 2019 (179 stycken, plus 16 bonuspoäng) och hade näst bäst snitt förarna (1,904 mot Woffindens 2,281).

– Det är inget snack om att det var en förare vi ville behålla. Målet från början var att behålla både honom och nu blir han en ännu större och viktigare del i laget när Tai inte kommer att köra för oss under 2020, säger Peter Johansson, lagledare i Indianerna, och fortsätter:

– Chris gick från klarhet till klarhet på banan i år och tog också rollen som en stor ledare i gruppen. Han är en enormt duktig lagåkare och jätteviktig för laget på det sättet, och också en ganska lugn och sansad person även om det brinner till ibland, han är förstås en vinnarskalle som alla andra.

Finns det ytterligare lite att kräma ur Holder 2020?

– Han får gärna ta ytterligare ett kliv, men jag hoppas först och främst att han håller den nivån han hade i år. Han gjorde en jättebra säsong, jag vet inte hur mycket mer man kan få ut. Jag hoppas att han bibehåller den fina formen och blir ännu mer involverad i laget nu när han är hemma i föreningen.

Holder blir den andre föraren Indianerna presenterar inför 2020, efter lagkaptenen Ludvig Lindgren som skrev tvåårskontrakt i fjol. Woffindens ”nej tack” har gjort att Indianerna fått börja lagbygget med ett blankare papper än tanken var från början.

Enligt uppgifter har Indianerna varit intresserad av att knyta upp Holders lillebror Jack Holder, men Peter Johansson skriver av honom. Däremot finns många andra alternativ på bordet.

– Vi märker att många förare vill köra hos oss. Många hör av sig, i alla snittkategorier, och det finns väldigt många kontakter tagna. Eftersom Tai hade så högt snitt så finns det en hel del alternativ beroende på hur man väljer att agera, om man får in en annan högsnittare eller om man väljer att bygga ett jämnare lag, säger lagledaren.

– Vi kommer att ha utrymme för att ta in en högsnittare, men det finns inte så många att få tag i. Många är inte intresserade av att köra i Sverige medan många andra faktiskt är relativt klubbtrogna. Det är inte bara att peka på en förare och tro att man ska få honom, det måste finnas ett ömsesidigt intresse.

Det handlar också om ekonomi, förstås. Många andra klubbar dras med problem: Senast i raden är Piraterna, som fortfarande släpar med löner efter årets säsong och som sänkt förarbudgeten med 20 procent inför 2020. Indianerna vill inte gå i den fällan, och har redan tackat nej till förare med för höga löneanspråk.

– Det har funnits förare som varit intressanta, som vi valt att inte gå vidare med. Sedan får vi se vad som händer i nästa vända, om de inte hittar stora kontrakt någon annanstans så kanske de vill gå vidare med oss. Vi väljer hellre att tacka nej än att betala för mycket och äventyra ekonomin.

Golv- och taksnitten är oförändrade jämfört med årets säsong, 9,000 respektive 10,250. Det är alltså inom det spannet som summan av ingångssnitten för matchtruppernas sju förare måste landa. Utan Woffindens 2,281 finns ett stort utrymme att investera i andra förare.

– Det är alltid intressant att behålla förare som trivs här och som fungerar i laget, som Kenneth Bjerre och Anders Thomsen. Men i det här läget är ingen avskriven.

Många undrar om Piotr Protasiewicz, som fyller 45 i januari. Håller han ett år till?

– Vi får se vad som händer. Vi har börjat prata lite och ska sätta oss och gå igenom hans upplägg.

Elitserietrupperna ska vara spikade senast den 1 december.

Indianernas silly season inför 2020

Förare klara för 2020: Chris Holder (1,904), Ludvig Lindgren (0,917 i ingångssnitt).

Klara förluster: Tai Woffinden (2,281, lämnar elitserien).

Förare med utgående kontrakt: Kenneth Bjerre (1,650), Anders Thomsen (1,510), Piotr Protasiewicz (1,392), Krystian Pieszczek (1,071), Joel Andersson (0,842), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5), Simon Gustafsson (0,5), Niklas Fridell (0,5). Vaclav Milik (1,479) körde som skadereserv för klubben i år.

Lagledare: Peter Johansson har förlängt över 2020.

Chris Holder

Född: 24 september 1987 i Sydney, Australien.

Familj: Sonen Max, 7.

Klubbar 2019: Indianerna (elitserien), Torun (Polen).

Tidigare klubbar i Sverige: Lejonen 2008–2011 och 2016–2018, Piraterna 2012–2015.

Meriter i urval: VM-guld 2012, fem segrar och 19 pallplatser i GP-tävlingar. Körde i GP-serien nio säsonger i rad, 2010–2018. Tre lag-VM-silver och tre lag-VM-brons med Australien. Junior-VM-silver 2007 och 2008. Vann Best pairs, inofficiella par-VM, 2014. Australisk mästare individuellt fem gånger, senast 2014. Svensk mästare med Lejonen 2008 och 2009 och med Piraterna 2013, polsk mästare med Torun 2008, brittisk mästare med Poole Pirates 2008, 2011, 2013 och 2015.