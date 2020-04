Klart med en lokal men oklart exakt när Fritidsbanken i Kopparberg kommer att öppna

I december år 2017 fattade kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslut att utreda möjligheterna att starta en Fritidsbank i kommunen. Frågan utreddes och i december förra året bestämde kommunfullmäktige att avsätta pengar i budgeten för år 2020 för att starta en Fritidsbank i Ljusnarsbergs kommun.

På en Fritidsbank får alla människor låna sport- och fritidsutrustning helt gratis. Det är att jämföra med ett bibliotek men istället för att man lånar böcker så lånar man sport- och fritidsutrustning.

– Vi har klart med en lokal under Apoteket vid Konstmästaregatan i Kopparberg. Vi har fått tillträde till lokalen från den 1 mars och har flyttat in men på grund av situationen just nu vad gäller corona-viruset är det lite osäkert exakt när vi kan öppna verksamheten och hur vi i så fall kan göra det, säger Kent Liljendahl.

Fritidsbanken i Kopparberg ska bemannas med personal från kommunens arbetsmarknadsenhet. Tanken är att man ska ha öppet tre dagar i veckan, varav på kvällstid en av dessa dagar. De exakta öppettiderna är dock inte helt bestämda ännu.

En del utrustning för framtida utlåning har kommunen redan fått in via den nationella organisationen Fritidsbanken samt länsidrottsförbundet i Örebro. Sedan ska även allmänheten kunna skänka grejer till verksamheten.

– Vi har inte gått ut till allmänheten ännu om möjligheten att kunna skänka saker till vår Fritidsbank men tanken är att vi framöver ska ha två inlämningsplatser, vid vår lokal i Kopparberg samt på återvinningsstationen på Skäret.

I budgeten för 2020 har 70 000 kronor avsatts för inköp av diverse material till starten av Fritidsbanken. Sedan tillkommer hyra av lokal för 103 500 kronor per år. Några andra driftskostnader ska enligt kommunens beräkningar inte uppstå.

Fritidsbanken är en nationell organisation. Det började år 2013 med en Fritidsbank i Deje. Konceptet har tre grundregler: det ska alltid vara gratis att låna grejer, alla ska få låna och verksamheten ska handla om ett återbruk av fritids- och idrottsutrustning. Fritidsbanken har fått stor nationell uppmärksamhet och många Fritidsbanker har etablerats runt om i kommuner i Sverige.

I Nora startades Fritidsbanken år 2016. Numera finns den verksamheten i Allaktivitetshuset i Nora. I Lindesberg finns Fritidsbanken etablerad sedan 2018 på Norrtullsgatan 9 i Lindesberg.

I Hällefors kommun avslogs nyligen ett förslag att etablera en Fritidsbank med hänvisning till en ansträngd ekonomisk situation. Idén är dock inte helt skrotad utan ingår nu istället i en långsiktig utredningsplan.

