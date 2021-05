KLART: NA får egen scen på Live at heart – bara för lokala artister

Det är som vanligt ett högt tryck på ansökningarna till att få delta på Live at heart i år men än är inte ansökningsförfarandet slut. Nu öppnar nämligen ansökningsperioden till NA:s egen scen, och här är det bara lokala artister och band som kommer att få ta plats.

– NA vill vara med och utveckla det lokala kultur- och nöjeslivet. Med NA-scenen skapar vi en ny arena för lokal musik under Sveriges största showcasefestival. Målsättningen är att NA-scenen ska bli en del av Live at Heart för lång tid framåt, säger Anders Nilsson, chefredaktör på NA.

Ett engagemang som välkomnas från festivalarrangörerna:

– Att NA presenterar en scen på Live at Heart med fokus på att synliggöra och visa upp lokala musikakter är fantastiskt roligt, men även viktigt då många av dessa akter inte kunnat spela live på väldigt länge, säger Magnus Tunmats, festivalkoordinator.

Under två kvällar, fredagen och lördagen 3-4 september under Live at heart-veckan, kommer NA:s scen att fyllas med lokala musiker inför den sortens livepublik som kommer att tillåtas till hösten. Hela programmet kommer att livesändas på na.se och förutom liveframträdanden kommer Emma Larsson, nöjeskrönikör, och Sofia Gustafsson, kulturchef, att medverka som konferencierer och samtala med inbjudna gäster och artister på plats i konsertlokalen.

– Jag har själv spelat i band när jag var yngre och vet hur viktigt det är att få spela live. Med NA-scenen skapar vi inte bara en spelplats. Vi livesänder också båda kvällarna på na.se och kommer att ha programledare som intervjuar artister och gäster, säger Anders Nilsson som understryker glädjen i att NA på det här sättet kan vara med och öppna upp kultur- och nöjeslivet efter en extra tuff nedstängd tid.

– Det här blir ett av de största evenemangen i Örebro efter pandemin.

Ansök till NA-scenen på na.se/ansok