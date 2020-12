KLART: Örebroskådespelare får 50 000 kronor av Svenska akademien

Sedan 1986 har Malin Berg varit skådespelare på Örebro teater. Hon är en av dem som är med teaterns fasta ensemble och har medverkat i många produktioner under åren. Hon är bland annat aktuell i The last dream of Shakespeare spelåret 2020-2021.

Under onsdagen meddelade Örebro teater via ett pressmeddelande att Svenska akademien ger Malin Berg Carl Åkermarks stipendium 2020. Hon är en av sju som får 50 000 kronor.

Juryns motivering låter så här:

”Malin Berg, verksam vid Örebro Teater, är en av ensemblens viktigaste medlemmar. Hon har arbetat med olika roller i många verksamheter och hennes medverkan har varit starkt bidragande till att en konstnärlig nivå utvecklats inom teaterns föreställningar.”

Enligt Svenska akademins hemsida utgår stipendiet ur ”Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond och skall tilldelas förtjänta artister inom svensk teater såsom dramatiker, skådespelare, regissörer eller scenografer”.

De andra sex stipendiaterna är:

Agneta Ehrensvärd, skådespelare och regissör.

Maia Hansson Bergqvist, skådespelare.

Nina Jeppsson, skådespelare, regissör och dramatiker.

Marall Nasiri, skådespelare.

Peshang Rad, skådespelare.

Oskar Thunberg, skådespelare, regissör och dramatiker.