KLART: ÖSK permitterar spelare, tränare och personal: "Går ner i arbetstid och lön"

Under onsdagen tecknade fackföreningen Unionen ett kollektivavtal som möjliggör för de allsvenska klubbarna att korttidspermittera sin personal. Mindre än ett dygn senare korttidspermitterar ÖSK samtlig personal, spelare, ledare och kontorspersonal.

– Vårt läge (som klubb) är extremt ansträngt och vi behöver göra det vi kan i den här svåra situationen. Vi gör allt för att spara kostnader och säkra så mycket intäkter som möjligt. En del i det här handlar om att se över våra största kostnader och där är personalkostnaden den absolut största posten. Därför korttidspermitterar vi personalen från och med nu, säger Simon Åström, ÖSK:s vd.

Det här innebär att klubbens personal går ner i arbetstid med 60 procent och samtidigt minskar sin lön.

Under en period kommer A-truppen inte heller att träna. Men regelverket utesluter inte träning under permitteringen.

– Vi kommer att jobba 40 procent och det kommer att göra att det inte kommer att se ut som det normalt gör under april och maj, och det gäller både spelare och kontorspersonal. Vi kommer att ha en period där vi inte tränar överhuvudtaget och vi kommer därefter att inte träna och spela matcher lika intensivt som vi brukar göra den här perioden.

Allsvenskan var tänkt att starta 4 april. För ÖSK:s del väntade en premiär på hemmaplan inför förväntat fullsatt Behrn arena mot det regerande mästarlaget Djurgården. Covid 19-pandemin gör att verkligheten ser helt annorlunda ut.

– Rent krasst har vi samma behov av att sälja och ta in intäkter som under resten av året men det känns varken bra eller finns några möjligheter att ringa runt och prata om sponsoravtal när företag blöder på grund av corona, säger Simon Åström.

Hur har spelare och personal tagit emot det här beskedet?

– Jättebra. Vi har som arbetsgivare rätten av permittera vår personal men för mig har det varit viktigt att göra det här i dialog med alla våra personalgrupper och att vi så långt som möjligt står bakom det här tillsammans. Jag är inte förvånad men det har varit en överväldigande support där man har räckt upp handen och sagt att man självklart hjälper till med det man kan, säger Simon Åström.

Vi utgår ifrån det regelverk som gäller och gör inga individuella överenskommelser.

Några av spelarna i ÖSK tjänar mer än taket som regeringen har satt till 44 000 kronor. Vad som händer med lön över den summan ska regleras i de enskilda kollektivavtalen mellan fack och arbetsgivare. Vanligt är att företaget betalar 92,5 procent av den överskjutande summan. En spelare med en månadslön på 60 000 kronor skulle i sådana fall få ut 56 700 kronor i månaden varav ÖSK skulle stå för 36 900.

Simon Åström vill inte gå in på överenskommelsens detaljer men säger att alla spelare och anställda påverkas.

– Vi utgår ifrån det regelverk som gäller och gör inga individuella överenskommelser. Det finns ett tak för vad vi kan söka stöd för och det handlar om att spelarna avstår lön i enlighet med det regelverk som ligger.

Hur länge gäller permitteringen?

– Spelare och ledare permitteras till och med 3 maj och personalen på kontoret till sista maj. Men i de här tiderna är allt osäkert och kan förändras. Vi som arbetsgivare har både möjligheten att avbryta permitteringen och förlänga den inom ramen för reglerna som finns.

►Fakta: Korttidspermittering

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Korttidspermittering kan sägas vara stöd vid korttidsarbete med en kraftigt höjd subventionsgrad.

Källa: regeringen.se