KLART: ÖSK-spelaren uttagen till talanglag

Under onsdagen togs två lag ut med talanger som levererat i Ettan under året och under tv-sändningen på Sportexpressen Play presenterades lagen.

Det är en jury som valt ut lagen och spelarna ska vara födda 2000 eller senare. Spelarna är uttagna utifrån vad de presterat den här säsongen.

I den norra seriens lag då är det en spelare från Karlslunds IF som är med. Det är försvararen Helmer Andersson, som tagits ut till "Morgondagens stjärnor".

Andersson lånades ut till Karlslunds IF från Örebro SK och har sedan dess gjort 24 matcher tillsammans med laget och stått för ett mål.