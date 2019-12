Klart – Pelgander skriver på Kif Örebro: ”Kanske rent av damallsvenskans yngsta A-lagsspelare 2020”

Värvningen var väntad.

Emilia Pelgander, 15, har tränat med Kif Örebro under hela hösten och testat spel i klubbens F19-lag, och tar nu klivet över från moderklubben Adolfsberg, där hon spelat i ungdomslag och i A-laget i division 3, till Kif Örebros allsvenska trupp.

– Vi har som sportslig ambition att vara vägen till toppfotbollen för våra länstalanger. Normalt sett sker vägen till A-laget genom mer spel med vårt talanglag, eftersom det är en bra skola att möta andra damallsvenska klubbars talanger i matchspel. Vad gäller Emilia så gör hon en på många sätt unik raketresa till A-laget redan som 15-åring, säger Kifs sportchef Jonas Karlberg till klubbens hemsida, och fortsätter:

– Vi vill att även den typen av resor ska vara möjliga hos oss i Kif Örebro, oavsett i vilken klubb talangen spelar – om vi bedömer att hon är redo för den typen av elitmiljö som ett damallsvenskt A-lag innebär. Med Emilia är det inte ens en tvekan: Det här är rätt kliv att ta för henne.

Kif skriver att Pelgander ”kanske rent av damallsvenskans yngsta A-lagsspelare 2020”, även om alla lags trupper förstås inte är färdiga än.

– Emilia Pelgander är i sin årskull en av de mest lovande talangerna i fotbolls-Sverige. Hon har under året visat sina kvaliteter både i Adolfsbergs IK och med vårt talanglag F19, men framförallt under träningarna visat att hon redan har vad som krävs för att ta klivet in i vår A-lagsmiljö, säger Kifs tränare Stefan Ärnsved till klubbens hemsida.

Emilias efternamn Pelgander är inte obekant för någon inom fotbolls-Örebro, eftersom hennes pappa Jonas gjorde 152 allsvenska matcher i ÖSK-tröjan under 90- och 00-talen. Han har varit med och tränat Emilias ungdomslag i Adolfsberg.

– Jag valde att ansluta till Kif Örebro eftersom jag har trivts bra med både spelare och ledare. Klubben har en bra miljö där jag känner att jag kan fortsätta utvecklas. Det ska bli kul och träffa de andra spelarna. Jag tror det kommer bli ett bra år för oss 2020, säger Pelgander till hemsidan.

Pelgander fick speltid i alla F15-landslagets landskamper i år, och startat alla utom en. Hon vann Adolfsbergs interna skytteliga i division 3 med sju mål.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Maja Regnås, Emma Östlund.

Mittfältare: Ida Adamsson (ny från egna F19-laget), Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar), Emilia Pelgander (ny från Adolfsberg), Nathalie Hoff Persson (kontrakt över 2021, ny från Limhamn Bunkeflo).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).