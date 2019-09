KLART: Peter Jansson fortsätter som lagledare för Rospiggarna – ”En kul utmaning”

När Conny Ohlsson under uppmärksammade former fick lämna Rospiggarna under sommaren, klev Peter Jansson in som lagledare. På säsongens fem sista matcher ledde han klubben till tre segrar och lyft laget från den jumboplats man haft hela sommaren.

Läs även: Peter Jansson hoppas på en fortsättning i Rospiggarna: ”Ska träffas inom en jättesnar framtid”

Nu väljer Rospiggarna att förlänga kontraktet med Jansson över nästa säsong.

– Det är en kul utmaning och ska bli spännande att göra en hel säsong. Det ger en trygghet och lugn och ro i klubben att det äntligen blev klart, säger Peter Jansson.

Peter Jansson har varit lagledare för allsvenska Vargarna och har under sina år varit med och plocka in flera blivande toppförare till Sverige. Något som Thomas Viktorsson, styrelseledamot i Rospiggarna, lyfter som en av anledningarna till att man valt att förlänga med Jansson.

– Dels har han ett stort kunnande och dels så har han ett stort kontaktnät. Han har en otrolig förmåga att hitta talanger. Han har den känslan att se vilka som är up and coming. Det är ett väldigt stort skäl. Sen är han väldigt lugn och harmonisk, säger Viktorsson.

Peter Janssons första uppdrag i Rospiggarna blir att bygga ihop ett lag för nästa säsong.

– Nu blir det som en liten nystart med lagbygge och hela den biten. Man får se det lite långsiktigt. Man kanske inte vinner ett SM-guld första året, utan man får bygga upp ett lag med sikte på kanske 2021/22. Det gäller att vi får lite kontinuitet i laget och bygga upp ett publikstöd, som Rospiggarna har haft ett väldigt stort genom åren, säger han.

Läs även: STOR INTERVJU: Rospiggarnas hemmason har kört sitt sista race – ”Det jag var mest orolig för var...”

Diskussioner förs med förare, men inga namn är klara ännu.

– Vi har ingen panik med det, utan vi vill gärna få tag i rätt förare.

Har du en bild av vad du vill ha för lag nästa säsong?

– Naturligtvis har man en målbild. Nu är det förhandlingar och sånt som kommer att rulla på. Det är en utdragen procedur där förarna ska fundera och man har både en plan a, b och c.

Så sent som i måndags kom beskedet att Tai Woffinden väljer att lämna Indianerna och Sverige för att fokusera mer på polska ligan och på GP-serien. Allt fler toppförare väljer bort vissa ligor för att dra ner på resor och för att inte slita för mycket på sig själva.

Peter Jansson tror dock inte att det ska påverka Rospiggarnas lagbygge negativt till nästa säsong.

– Som jag förstår det så har de fått väldigt bra kontrakt i Polen och då kan de välja bort Sverige. Tittar man för klubbarnas skull så kan det vara bra kanske. Elitserien har varit lite för bra för vad vi har råd med, men givetvis är det tråkigt att världsförarna inte vill åka i Sverige. Sen är det ingen hemlighet att man gärna hade velat se Tai Woffinden i Hallstavik.

Läs även: Lista: Rospiggarnas drömvärvningar inför 2020 – ”Med lite övertalning kanske vi kan få se honom i den rödvita västen”