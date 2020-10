KLART: Succéduon med i Celebrity Ex on the beach ►Spelades in i lyxvilla

De har båda blivit kända genom bland annat just Ex on the beach.

Men utanför tv-rutan driver de också den hyllade podden "Sweet but Psycho".

Josephine Qvist och Elin Woodie blev genom den nominerade i Guldörat för årets podd så sent som för ett par veckor sedan.

Men i höst är de också tillbaka i Ex on the beach, en reality-serie där en grupp personer konfronteras med sina ex-partners.

Till följd av coronapandemin är upplägget lite annorlunda den här säsongen.

Vanligtvis brukar deltagarna få ta flyget till en lyxresort i ett annat land. I år är serien inspelad – i en lyxvilla i Stenungsund.

Celebrity Ex on the beach har premiär på Dplay 29 oktober.