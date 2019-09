Klev av Örebros träning – här är första beskedet: ”En lårkaka”

Örebro har sedan tidigare två skador på backsidan i form av Lukas Pilö och Alfred Barklund som båda missar SHL-premiären mot Färjestad.

Därför var det säkerligen en hel del som blev oroliga på torsdagsträningen när en ytterligare back tvingades kliva av med en skada.

Gustav Backström skulle gå in i en närkamp, men for rakt in i sargen och fick smärtor mot benet. Han tog sig upp för egen maskin och kunde inledningsvis köra vidare, dock till synes besvärad av smärtor.

Efter en stund gick det inte längre utan Backström åkte ut till omklädningsrummet.

Men nu kommer lugnande besked.

– Det är ingen fara. Det är en lårkaka. Han får ha tryck på sig i dag sedan får vi se hur det känns i morgon (fredag). Men det är ingen fara. Han kommer nog träna i morgon. Det blir som ett blåmärke, säger lagets kiropraktor Sam Masih.

Ett positivt besked med tanke på de tidigare backskadorna. Där finns det en ljusning för Alfred Barklund.

– Han börjar närma sig. Det är lite tidigt än att gå ut i full träning, men vi vet mer i morgon hr han svarar på träningen som vi lagt upp. Förhoppningsvis kan han komma ut och känna lite på is i morgon, säger Masih.

Viktor Lodin fanns inte med på torsdagens träning, fortfarande besvärad av en smäll mot axeln. Men även där ser det bättre ut.

– Ja, det är samma sak där. Det handlar o matt stegra upp så han är ute på is och kan se så att det fungerar med axeln innan han kör kollektiv träning.

Men vi räknar inte med honom på lördag mot Färjestad?

– Nja det ska jag låta vara osagt.

Längst bort från spel är alltjämt knäskadade Lukas Pilö även om han också går framåt i sin rehabilitering.

– Det flyter på enligt planen. Tanken är att han också snart ska kunna kliva ut på isen och känna på det, men han är inte lika långt fram som de andra, säger Masih.