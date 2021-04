Klimatföretag i Örebro står nu på egna ben: ”Vi ville driva det på vårt eget sätt”

Johan Lindholm och Christian Nordling, som tidigare varit delägare i företaget, har köpt loss det.

Som ny vd har de anställt Per Andersson Banck, tidigare delägare och vd på reklambyrån Strateg, och dessutom känd från Kenneth and the knutters.

– Curant har alltid jobbat självständigt gentemot moderbolaget, men vi kände att vi ville köpa företaget och driva det på vårt eget sätt, säger Johan Lindholm, som nu är försäljningschef i företaget.

Johan Lindholm och Christian Nordling har jobbat i företaget i mer än tio år.

Under förra året gjorde de upp affären med Bra Gross, och sedan i oktober är Curant ett eget företag.

Curant levererar lösningar och produkter för inomhusklimat.

Företaget tar fram de tekniska lösningar som krävs för specifika projekt i samarbete med arkitekter och byggledare. Sedan levererar man det material som behövs för att bygga systemet.

– Till skillnad från andra företag i branschen så jobbar vi med både radiatorer och fläktsystem. De flesta andra är inriktade på antingen det ena eller det andra, vi vill kunna erbjuda kompletta system, säger Johan Lindholm.

I höstas inledde de också diskussioner med Per Andersson Banck.

– Först var tanken att jag skulle sitta i styrelsen. Men när jag såg hur många arbetsuppgifter som måste lösas med exempelvis personal, webbsida och marknadsföring så erbjöd jag mig att bli vd i stället. Då kan jag avlasta Johan och Christian allt som inte har med teknik eller försäljning att göra, säger Per Andersson Banck.

Är det inte ett stort steg att gå från en kommunikationsbyrå som Strateg till ett företag som arbetar med inomhusklimat?

– Nej, det är inte så konstigt. Mycket handlar om att vända sig till personer som kan rätt saker, inte att kunna allting själv. Det är också två ganska små företag där saker inte är så strikta och uppstyrda. Det är viktigt att alla har roligt på jobbet, det handlar inte bara om att sälja klimatprodukter.

Han drar också paralleller med sin karriär vid sidan av jobbet, som trummis med artistnamnet Benny Boom Boom i bandet Kenneth and the knutters.

– Mycket av det jag gör styrs just av att det är så himla roligt, det är viktigare för mig än att få ut maximal vinst.

Det numera "självständiga" Curant har vuxit snabbt sedan i höstas.

– I oktober var vi nio personer. Nu är vi tolv och jag gissar att vi är 15 till 17 vid slutet av året, säger Per Andersson Banck.

Man har anställt inom logistik, kundtjänst och sälj.

– Vi har också tagit över ekonomi i egen regi, det låg tidigare i vårt gamla moderbolag, säger Christian Nordling, delägare och teknisk chef.

Och hur mår byggbranschen i coronatider?

– Påbörjade byggprojekt har rullat på, men det kan bli effekter på sikt när man skjuter upp nya projekt. Men vi vänder oss till hela byggsektorn, och det finns stora behov när det gäller renoveringar, säger Johan Lindholm.

– Man kan säga att byggkonjunkturen släpar efter ett par år, det handlar ju om projekt som tar tid. Och det kan också bli en rekyl uppåt när vaccinationen får effekt och man sätter igång projekt som har skjutits upp, säger Per Andersson Banck.

Coranapandemin har också drivit på en del byggprojekt.

– Den växande e-handeln har ökat behoven av bland annat lagerlokaler, säger Johan Lindholm.

Pandemin kan också driva på utvecklingen inom Curants verksamhetsområde.

– Det kommer ny teknik hela tiden. Det finns redan luftreningssystem som mäter virusnivåer, och sådana kan bli aktuella i stor skala, säger Per Andersson Banck.

Produkterna som företaget säljer tillverkas i olika europeiska länder.

­– Det ger ganska korta transportvägar och snabba leveranser. Vi köper in både standardprodukter och sådant som är specialtillverkat enligt våra specifikationer, säger Johan Lindholm.

Curant levererar till hela Sverige.

– Det mesta hamnar inom 20 till 30 mils radie runt Örebro, men vi har avtal med flera stora installatörer som är verksamma i hela landet, säger Johan Lindholm.