Klimatläget kräver nya politiska vägar

För att nå Parisavtalets mål ”krävs aldrig tidigare skådade förändringar inom samhällets alla områden”, skriver Intergovernmental Panel on Climate Change. Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, beskriver i sitt senaste TED-talk hur nio av de femton stora biofysiska system som stabiliserar jordens klimat nu tydligt rör sig mot sina brytpunkter. Gigantiska dominobrickor som, om de faller, riskerar beröva oss grundförutsättningarna för vår egen existens.

Klimatkatastrofen är här. Vi har vetat att den skulle komma, men inte gjort något. Vårt politiska system har inte mäktat med. För att leva upp till sina åtaganden i Parisavtalet måste Sverige nu minska sina koldioxidutsläpp med 12-15 procent per år. Jämför detta med Coronapandemins effekter på utsläppen, vilka beräknas minska med fyra till åtta procent, under 2020. Utmaningen är enorm. Insatserna skyhöga. IPCC:s uppmaning om ”aldrig tidigare skådade förändringar inom samhällets alla områden” behöver efterföljas av just alla - också opinionsbildning och politik.

FFF och XR använder inte bara den civila olydnaden som demokratisk påverkansmetod utan kräver också en fördjupad demokrati.

Demokraternas valseger i USA har redan resulterat i ett ökat självförtroende hos de faktatrogna. Sannolikt kommer axiomet att fakta aldrig är alternativt succesivt återta terräng i internationell debatt. Det återtagandet räcker inte på långa vägar för att nå effektiv klimatpolitisk verkanshöjd. Media behöver göra mer. Dagens Nyheters kommande nummer med Greta Thunberg som vikarierande chefredaktör är ett exempel på djärvt och nödvändigt nytänkande.

Inom fri opinionsbildning träder en ny form av 24/7-aktivism fram. Fridays For Future (FFF) har de senaste etthundrasexton fredagarna skolstrejkat. En annan klimatorganisation är Extinction Rebellion (XR). Organisationens lokala förgreningar ägnar sig återkommande åt små aktioner, utöver nationella och internationella kraftsamlingar. Hela tiden. Hos de progressiva inom det demokratiska partiet i USA finns idéer om en konstant folkrörelse som samhällsförändrande kraft. FFF och XR använder inte bara den civila olydnaden som demokratisk påverkansmetod utan kräver också en fördjupad demokrati. FFF vill att politiken skall underkasta sig vetenskapligt vedertagna slutsatser och XR förespråkar medborgarråd. Båda grupperingarna menar dessutom att demokratiska beslut måste omfatta de som får leva med konsekvenser - de kommande generationerna.

Precis som Greta Thunberg satte sig ned för att lyfta vetenskapen, ställer sig politikerna upp och erbjuder sina platser till densamma

Nu förändras också etablerade partier. I Dagens Arena presenterar Gudrun Schyman, medgrundare feministiskt initiativ (F!), ett nytt förslag. Hon menar att det aldrig handlat om ett parti, utan en kraft som vill förändring. Nu krävs ett nytt initiativ – för klimatet. Namnet ska bytas, listorna skall öppnas för personer från civilsamhället med gedigna kunskaper. Vetenskap och beprövad erfarenhet skall sätta sig i det politiska förarsätet. Precis som Greta Thunberg satte sig ned för att lyfta vetenskapen, ställer sig politikerna upp och erbjuder sina platser till densamma. Eftersom F! har fortsatt valsedelsdistribution har förslaget en stor potential att förändra förutsättningarna i valet 2022, till klimatpolitikens fördel.

Demokrati- och medborgarrättsrörelser har historiskt drivits på av sociala föreställningsmönster.

Klimatrörelsen drivs däremot av förändringar som finner sitt ursprung i naturens lagar – i fysik och kemi. Klimatkatastrofen kommer att fördjupas. Med det utvecklas nya arbetsmetoder. Det politiska business as usual har placerat oss mitt i en pågående klimatkatastrof. Att fortsätta göra mer på fel sätt, kommer inte att leda oss rätt. När det är överlevnaden som ytterst står på spel måste vi hitta nya vägar snabbt. Också politiskt.

Malena Frööjd

ordförande F! Nora

William Grönlund

styrelseledamot F! Nora