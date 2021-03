Klimatnödläge – vad är det?

Ordet Klimatnödläge berättar att det är något särskilt på gång; en kris: ett undantagstillstånd- något utöver det vanliga. Att be Örebro kommun utlysa Klimatnödläge kan betyda att problemsituationen får en nödvändig tydligare belysning. Det stora samspel Örebro län samt alla dess tolv kommuner ska göra bör tåla sin match. Klimatnätverket (NA debatt 2/3) tipsar Jimmy Nordengren C att införa en koldioxid budget – ett tydligt enkelt sätt att kunna få grepp om utsläpp med utsläppsminskningar där det behövs.

Att som Klimatnätverket säger; avstå från utbyggnad av Örebro flygplats och istället stänga ner den olönsamma verksamheten, är en utmärkt idé. För de som är friska nog att orka resa, kan ett klimatsmart tåg till valfri flygplats såsom Landvetter eller Kastrup fungera som alternativ.

Matjord, så kallad top soil, har bildats per centimeter under århundraden av naturliga komposter; träd som förmultnar plus övrig växtmassa blir till lager av jord med de rätta bakterier och svampar samt maskar som bryter ned och gör jorden frisk och bördig. Den här sortens jord går omöjligt att ersätta inom vår livstid om den monteras ned.

Planerna på att bygga ut flygplatsen är att gå helt emot Örebros nuvarande klimatsituation och det blir helt orimligt att hänvisa till fraktvinst när till och med marken som flygplatsen skulle byggas på självklart nyttjas bättre av det lokala jordbruket.

(Se C i NA debatt 3/3 och MP 11/2)

Hanna Sjöberg

Örebro