Knivbeväpnade rånare slog till mot boende i Grythyttan – greps i Hällefors efter inbrottsförsök

Under lördagskvällen ryckte polisen ut till Grythyttan efter att person blivit rånad av två maskerade och knivbeväpnade män.

– En privatperson fick besök i sin bostad av två knivbeväpnade personer. De stal en del av personens tillhörigheter, säger Olga Korpela, vakthavande befäl vid polisen.

Efter rånet flydde gärningsmännen från platsen och personen i bostaden ska inte ha fått några fysiska skador.

Senare under kvällen, strax före klockan 22.00, fick polisen in ett ärende i Hällefors. En man berättade att någon försökte bryta sig in i hans bostad.

– På den platsen kan vi se tecken på att det är samma gärningsmän som var i Grythyttan. Tack vare bra arbete av konstaplarna ute på fältet har vi nu gripit tre gärningsmän, säger Olga Korpela.

De tre männen greps i trakterna kring Hällefors strax efter inbrottsförsöket. Männen, som är i 20- och 30-årsåldern, är i nuläget gripna för försök till stöld genom inbrott och väpnat rån.